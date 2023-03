Bibliothekentipp aus Oberengstringen «Der Roman ist eine Art literarische Sozialstudie: Realistisch und ohne jegliche Romantik» Luzia Schmidli ist regelmässig in der Bibliothek Oberengstringen anzutreffen. Auch im Internet stöbert sie gerne, um Neuerscheinungen zu finden. Dabei ist ihr das Buch «Connemara» von Nicolas Mathieu aufgefallen.

Luzia Schmidli empfiehlt «Connemara» Leserinnen und Lesern, die sich für unterschiedliche Lebensentwürfe, Emanzipation und Selbstbefreiung interessieren. Bild: zvg

Seit August 2021 arbeitet Luzia Schmidli in der Schulverwaltung der Gemeinde Oberengstringen. Als Primarlehrerin und Germanistin liest sie gerne Bücher in Englisch, Französisch und in Deutsch. Das Team der Bibliothek Oberengstringen freut sich immer über die Besuche der engagierten Leserin und konnte ihr auch schon den einen oder anderen Anschaffungswunsch erfüllen. In ihrer Freizeit trifft sich Luzia Schmidli gerne mit Freundinnen oder der Familie. Sie liebt erholsame Spaziergänge und kann in der Natur gut abschalten. Am Wochenende geniesst sie gemütliche Lesestunden auf dem Sofa.

Wie bist du auf dieses Buch gestossen?

Luzia Schmidli: Ich stöbere öfters im Internet nach Neuerscheinungen oder aktuellen Themen. Mich interessieren auch die für Buchpreise nominierten Werke sowie ihre Verfasserinnen und Verfasser. Der Autor von «Connemara», Nicolas Mathieu, hatte mit einem früheren Titel den Prix Goncourt gewonnen. Mich hat der Klappentext gleich angesprochen und neugierig gemacht. Ich habe das Buch in deutscher Sprache gelesen.

Worum geht es in «Connemara»?

Hélène, eine bald 40-jährige Karrierefrau, schätzt ihr gut situiertes Leben. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter und ist sehr erfolgreich im Beruf. Als sie mit der Familie aus der Grossstadt zurück in die Provinz zieht, löst das unterschiedliche Gefühle in ihr aus. Sie sucht Abwechslung von der Routine des Alltags. Eines Tages begegnet sie ihrem früheren Jugendschwarm, den sie aus den Augen verloren hatte. Dieser, Christoph, ist nie aus der Provinz weggezogen und lebt mit seinem Vater zusammen. Er ist geschieden, sein Kind kommt jedes zweite Wochenende zu Besuch. Seinen Unterhalt verdient Christoph als Hundefutterlieferant. Die zwei beginnen eine Affäre, die scheitert. Zu verschieden sind ihre Ansprüche an das Leben. Den Schluss des Buches werde ich natürlich nicht verraten. Der Roman ist eine Art literarische Sozialstudie: realistisch und ohne jegliche Romantik. Er zeigt die Unterschiedlichkeit und Unvereinbarkeit verschiedener sozialer Schichten auf.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Ja. Gemäss Klappentext handelt es sich um die Geschichte einer modernen Madame Bovary, die ihre Fesseln abstreift. Ich finde, das ist ein passender Vergleich. Der Autor ist zum Glück nie moralisierend. Mir haben insbesondere seine präzise Sprache und die genaue, realistische Darstellung der Figuren gefallen.

Wem würdest du das Buch empfehlen?

Personen, die sich für unterschiedliche Lebensentwürfe, Emanzipation und Selbstbefreiung interessieren, werden dieses Buch gerne lesen.

* Brigitte Spiess ist Leiterin der Bibliothek Oberengstringen.