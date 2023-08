Bibliothekentipp aus Geroldswil «Die wunderschönen farbigen Illustrationen laden zum Fantasieren ein» Die Geroldswiler Bibliothekarin Nadine Schlienger liest gerne Fantasy-Bücher. Beim Buch «Malverina – Ich möchte eine Hexe sein» von Susanna Isern passt für sie sowohl der Inhalt als auch die Aufmachung perfekt zusammen.

Nadine Schlienger hat schon früh ihre Leidenschaft für Fantasy-Bücher entdeckt. Bild: zvg

Nadine Schlienger arbeitet seit November 2022 in der Bibliothek Geroldswil. Die Arbeit mit den Schulkindern findet sie sehr spannend. Sie ist selbst Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, die ebenfalls mit ihren Klassen regelmässig die Bibliothek Geroldswil besuchen. Privat engagiert sich Nadine Schlienger im örtlichen Turnverein und liebt den Kontakt zu den Mitmenschen in der Gemeinde.

Wieso hast du dich für dieses Buch entschieden?

Nadine Schlienger: Wenn ich zu einem Buch greife, um mal in einer ruhigen Minute etwas zu lesen, ist es fast immer ein Fantasy-Buch. Das erste Buch, das ich selber als Kind gelesen habe, war eine Geschichte über Hexen. Von diesem Moment an war mir klar: Fantasy ist mein Ding. Auch in der Bibliothek Geroldswil haben wir für Kinder sowie Jugendliche eine grosse Fantasy-Abteilung. Gerne stelle ich heute dieses Kinder-Fantasy-Buch vor, das vielleicht auch bei einem anderen Kind die Leidenschaft für Fantasy erweckt.

Worum geht es?

Die kleine Malverina lebt an einem Ort, der unter dem Bann von drei Hexen liegt. Sie merkt schon früh, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Dorfbewohnern keine Angst vor den Hexen hat. Sie findet die Hexen faszinierend und möchte sich gerne von ihnen ausbilden lassen. Also nimmt sie allen Mut zusammen und klopft eines Tages an die Türe des «Verbotenen Schlosses» der Hexen. Die waren natürlich zuerst nicht sonderlich begeistert, aber kurz bevor sie sich daranmachen, Malverina in einen Eisblock zu verwandeln, fällt ihnen ein, dass es an der Zeit wäre, über eine Nachfolgerin nachzudenken.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Ja, auf jeden Fall. Die Autorin Susanna Isern hat eine spannende, aber auch lustige Geschichte geschaffen, die auch eine gute Seite der Hexen zeigt. Die wunderschönen farbigen Illustrationen von Laura Proietti laden zudem zum Fantasieren ein.

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Dieses Buch eignet sich super zum Vorlesen für Kinder. Aber natürlich auch zum selber Lesen für Kinder ab der 2. Klasse. Wem die Geschichte gefällt, der darf sich freuen, denn es gibt noch das Buch «Malverina – Ein verhexter Neuanfang». Und ab Mitte August erscheint der dritte Band «Malverina – Die verdächtige Helferin». Mit Malverina wird es also nicht langweilig und es gibt noch genügend Hexenabenteuer zu erleben.

*Marianna Portaluri ist Leiterin der Bibliothek Geroldswil.