Bibliothekentipp aus Birmensdorf «An manchen Stellen musste ich laut lachen» Das Buch «Zierfische in Händen von Idioten» von Manuel Butt hat die Birmensdorfer Bibliothekarin Nicole Hackler nostalgisch werden lassen. Sie empfiehlt das Werk deshalb all jenen, die ihre Jugend nicht vergessen haben.

Nicole Hackler liest gerne Coming-of-Age-Bücher. Bild: zvg

Nicole Hackler beschreibt sich selbst als eine schusselige, verfressene Bibliothekarin mit misanthropischen Zügen. Sie liest gern und mag sinnentleerte TV-Shows, wie Germany’s Next Topmodel und Duell um die Welt. Sie lebt mit ihrem haarenden, nie bellenden Labrador im Industriegebiet von Aesch.

Warum haben Sie zu diesem Buch gegriffen?

Nicole Hackler: Das Cover und der Titel haben es mir angetan. Ausserdem lese ich sehr gerne Coming-of-Age-Bücher.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Absolut! In den 1990ern war ich zwar kein Teenager mehr, dennoch haben mich einige Stellen im Buch nostalgisch werden lassen. An manchen Stellen musste ich laut lachen, an anderen habe ich gedanklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.

Worum geht es?

Um zwei mal zwei Freunde und einen geklauten Golf Bon Jovi.

Tobi plant, den Führerschein zu machen. Er will zum ersten Mal mit seiner Freundin Lisa schlafen und er muss sich um die Seepferdchen seines Vaters kümmern. Er fällt durch die Fahrprüfung, Lisa macht Schluss und die Seepferdchen befinden sich plötzlich im Kofferraum. Aber von vorn: Lisas bester Freund Georg erfährt, dass seine totgeglaubte Mutter todkrank in einem Londoner Krankenhaus liegt. Kurzerhand klauen die beiden das Fahrschulauto von Georgs Vater. Tobi kommt mit, weil er Lisa zurückgewinnen will. Scholzen, Tobis bester Freund, kommt mit, weil er das Endspiel der Fussball-EM sehen will. Ohne Plan, ohne Karte, ohne Führerschein und ohne Geld machen sich die Vier auf den Weg gen England.

Sie geraten in absurde Situationen, in Schwierigkeiten und in Gefahr. Immer wieder schüttelt man als Leser den Kopf oder lacht laut auf. Besonders Scholzen, mit seinen wirren Ideen und Reden hat es mir angetan. So heisst es beispielsweise: «Es war wie so oft bei Scholzens Argumentationsketten: Irgendwas stimmte daran, irgendwas war aber auch totaler Quatsch. Weil man die Informationen allerdings nicht so schnell sortieren konnte, verstummte das Gegenüber in aller Regel.»

Wem würden Sie das Buch empfehlen?

Allen, die etwas erfrischend Leichtes suchen und ihre Jugend nicht vergessen haben. Denen, die in den 1990ern «Coco Jambo» mitgesungen und den «Macarena» getanzt haben. Für alle Nostalgiker hat es auf dem Buchrücken einen Spotify-Code zur entsprechenden Playlist. Hey Macarena, ay!

* Katja Brogle ist Leiterin der Schul- und Gemeindebibliothek Birmensdorf.