Bibliothekentipp aus Aesch «Gerade diese einfache und naive Sprache macht die Geschichte so authentisch» Die Aescher Bibliothekarin Regina Scherrer schätzt den Kontakt zu den Kundinnen und Kunden. So ist sie auch auf den Roman «Das Mädchen mit der lauternen Stimme» gestossen, der vom Schicksal eines Mädchens in Nigeria handelt.

Regina Scherrer empfiehlt «Das Mädchen mit der lauternen Stimme» all jenen, die daran glauben, dass es sich lohnt, für Träume und Ziele zu kämpfen. Bild: zvg

Regina Scherrer ist seit sieben Jahren Bibliothekarin in Aesch. Sie entspannt sich gerne in ihrer Hängematte im Garten und liest dabei einen spannenden Thriller oder eine packende Biografie. Zuletzt hat sie der Roman «Das Mädchen mit der lauteren Stimme» von Abi Daré fasziniert.

Wie bist du auf dieses Buch gekommen?

Regina Scherrer: Eine Kundin hat mir dieses Buch empfohlen. Ich war sofort begeistert und wollte es unbedingt selbst lesen.

Worum geht es in diesem Buch?

Adunni ist ein junges Mädchen aus ärmlichen Verhältnissen. Sie wächst in einem Dorf in Nigeria auf und verliert früh ihre Mutter. Eine Mutter, die hart arbeitet, um das Schulgeld zusammenzubekommen, und die sich für ihre Tochter Bildung wünscht. Nach dem Tod der Mutter kann sich der alkoholkranke Vater die Schule nicht mehr leisten. Mehr noch: Um seine Schulden zu bezahlen, verkauft er die 14-Jährige. Er schickt sie so einem Schicksal als zwangsverheiratete Drittehefrau entgegen, deren Aufgabe es ist, einem alten Mann einen Sohn zu gebären. Adunni entflieht dieser Ehe, um im Haushalt einer schwerreichen Stoffhändlerin zu landen, die sie menschenunwürdig behandelt. Trotz aller Quälerei und Unterdrückung verliert Adunni nie ihr Ziel aus den Augen, ihre Schulbildung.

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Adunnis Reise hat mich sehr berührt und von der ersten Seite an gefesselt. Anfangs fand ich die Sprache gewöhnungsbedürftig. Aber gerade diese einfache und naive Sprache, die zusammen mit Adunni erwachsener und gebildeter wird, macht die Geschichte so authentisch. Abi Darés Debütroman hat eine wichtige Botschaft. Er zeigt die für Mädchen und Frauen in Nigeria sehr schwierige Situation auf. Sie haben auch im 21. Jahrhundert nur begrenzt Zugang zu Gesundheitsdiensten und Bildung.

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Allen, die gern Schicksalsromane lesen und allen, die daran glauben, dass es sich lohnt, für Träume und Ziele zu kämpfen. Aber Achtung: Manche Schilderung ist vielleicht nichts für schwache Nerven.

Was schätzt du am meisten an deiner Aufgabe als Bibliothekarin?

Ich arbeite sehr gern in der Ausleihe, weil ich den Kontakt zu den Aescher Kunden sehr schätze. Ausserdem lese ich den Schulklassen bei ihren Besuchen in der Bibliothek sehr gerne vor. Im letzten Monat durften wir während der frei einteilbaren Zeit der Primarschule einen Vorleseposten organisieren. Die staunenden Augen der Kinder und ihre Begeisterung für Bilderbücher sind einmalig.

* Nicole Hackler ist Leiterin der Bibliothek Aesch.