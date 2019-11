Bibliothek zieht in die Coop-Filiale in Geroldswil

In die Räumlichkeiten des Coops wird die Schul- und Gemeindebibliothek einziehen. Sie ist derzeit in den Räumen der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen an der Poststrasse 7b eingemietet ist. Die Verträge sind bereits unterzeichnet, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Wegzug der Coop-Filiale biete sich an zentraler Lage direkt am Dorfplatz mit Schaufensterfront eine mögliche Alternative für die Bibliothek, heisst es weiter. Zudem könne die Evangelisch-reformierte Kirche die frei werdenden Räumlichkeiten optimal für eine Kindertagesstätte nutzen. Dies wiederum würde der Post Möglichkeiten für die Immobilienentwicklung der heutigen Post-Filiale bieten. Laut Gemeinderat kann dadurch weiterhin ein attraktives Angebot rund um den Dorfplatz gesichert werden. (liz)