Bezirksgericht Dietikon Sie passte auf der A3 nicht auf – nun muss sie über 1000 Franken zahlen Eine 30-jährige Luzernerin bremste auf der Autobahn A3 in Urdorf nicht genug schnell und prallte in das Auto vor ihr. Gegen den Strafbefehl erhob sie zwar zuerst Einsprache, diese hat sie nun aber vorzeitig zurückgezogen.

Auf der Autobahn A3 in Urdorf passierte der Unfall am 24. September 2022. Bild: René Meier/Archiv

Auf der Autobahn kurz nicht aufgepasst und schon knallt es. Es ist ein Szenario, das vielen Autofahrerinnen und Autofahrern passieren könnte. So auch einer 30-jährigen Luzernerin, die nun deswegen eine Busse von 600 Franken kassierte und zudem Gebühren von 430 Franken zahlen muss – über 1000 Franken kostet sie ihre Unachtsamkeit also.

Die Frau war am 24. September 2022 mit ihrem Auto auf der Autobahn A3 in Richtung Basel unterwegs. Wie so oft stockte der Verkehr in Urdorf: Bei dichtem Verkehr fuhr die Luzernerin mit einer Geschwindigkeit von rund 30 km/h. Ein paar Wagen vor ihr setzte ein Auto zu einem Spurwechsel an. Anders als die beiden Wagen vor ihr konnte die Frau nicht mehr rechtzeitig abbremsen und krachte in das Fahrzeug vor ihr. Dieses wurde durch den Aufprall in ein weiteres geschoben und es kam zu einem Sachschaden an allen drei beteiligten Autos.

Die Beschuldigte hatte gegen den Strafbefehl des Statthalteramts des Bezirks Dietikon wegen fahrlässiger einfacher Verkehrsregelverletzung zwar Einsprache erhoben. Am Montag hätte sie nun zur Einspracheverhandlung vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben müssen. Doch wie sich dort herausstelle, hatte sie ihre Einsprache noch vor der Verhandlung zurückgezogen. Somit hat sie den Strafbefehl nun akzeptiert und dieser wird rechtskräftig.