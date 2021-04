Bezirksgericht Dietikon Schlieremer erschlich sich 80'000 Franken Corona-Kredite von der UBS – und argumentiert vor Gericht, er habe Hunger gelitten Ein heute 29-Jähriger nutzte die unkompliziert ausbezahlten Corona-Kredite letztes Jahr, um fette Beute zu machen. Noch heute steht er mit über 70'000 Franken in der Kreide. Er ist der erste Zürcher Covid-19-Kreditnehmer, der vor Gericht antraben muss.

Das Bezirksgericht Dietikon steht im Fokus: Denn heute urteilt es als erstes Gericht im Kanton Zürich über einen Covid-19-Kredit-Betrugsfall. Severin Bigler

«Zur Sache will ich heute nicht mehr so viel sagen, ich habe schon zweimal sehr detailliert Auskunft gegeben», machte der Angeklagte gleich zu Beginn der Verhandlung am Dienstagmorgen klar. «Mir ist bewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen», sagte der geständige Schweizer mit türkischem Migrationshintergrund. «Ich hatte gehungert, um meine Unternehmung zu retten», erzählte er weiter.

Da stutzte Richter Benedikt Hofmann.

«Sie hätten doch auch zum Sozialamt gehen können.»

Dessen ist sich der Angeklagte heute bewusst. Doch damals scheute er den Gang aufs Sozialamt. Und so beantragte er am 26. März 2020 bei der UBS in Dietikon einen vom Bund verbürgten zinslosen Corona-Sonderkredit in der Höhe von 80'000 Franken. Vier Tage später wurde der Kredit ausbezahlt. Das Geld nutzte er, um einen Teil seiner Schulden zurückzuzahlen, sowie um Betreibungen und den Wehrpflichtersatz zu bezahlen. In seine Firma hingegen floss kein einziger Franken des Steuergeldes, das er sich so einfach besorgt hat.

EInmal mehr hat eine Grossbank, dieses Mal ist die UBS, auf elementarste Vorsichtsmassnahmen in ihrem Geschäft verzichtet. Keystone

Anrecht gehabt hätte der Jungunternehmer, wenn überhaupt, nur auf 1500 Franken, rechnete die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift vor. Doch er gab der UBS viel zu hohe Zahlen an.

«Seine Angaben waren erstunken und erlogen. Corona war nicht schuld an der schlechten Lage seiner Firma»,

sagte die höchste Limmattaler Staatsanwältin Claudia Wiederkehr, die den Täter höchstpersönlich angeklagt hatte. «Nun muss er zur Verantwortung gezogen werden.» Zum Sozialamt sei er deshalb nicht gegangen, «weil sein Stolz zu gross war». Immerhin habe er sich von Anfang an gegenüber den Ermittlern geständig und sehr kooperativ gezeigt.

Den Vertrauensvorschuss der Bank missachtet

Die UBS hatte den Kredit nicht genau geprüft. Denn die Idee hinter den Corona-Krediten war es ja gerade, dass diese möglichst schnell und unkompliziert ausbezahlt werden, damit die Unternehmen angesichts des grossen ersten Lockdowns nicht plötzlich reihenweise pleite gehen.

Zurzeit seien noch rund 77'000 Franken offen, die er zurückzahlen müsse, erklärte der Angeklagte auf die entsprechende Frage von Richter Hofmann. Dieses Geld soll er nun innert fünf Jahren zurückzahlen. Seine Firma laufe inzwischen besser.

Schon mit der Cembra Money Bank hatte der Mann Probleme

Als er diese gründete, hatte er einen Kredit bei der Cembra Money Bank aufgenommen. Den Covid-Sonderkredit von UBS und Bund nutzte er insbesondere dafür, um den Kredit der Cembra Money Bank zurückzahlen. Vom Regen in die Traufe, vom säumigen Schuldner zum mutmasslichen Covid-Kredit-Betrüger also.

Das Unternehmen des jungen Mannes hatte schon seit der Gründung Probleme, wie er vor Gericht sagte. Heute laufe seine Firma besser als früher. Zwischen 3000 und 4000 Franken zahle er sich selber heute als Lohn aus. Neben den Schulden aus dem Betrugsfall hat er auch noch zahlreiche private Schulden.

Staatsanwältin Wiederkehr beantragte eine Verurteilung wegen Betrug und Urkundenfälschung. Zu bestrafen sei er mit 12 Monaten Freiheitsstrafe. Die Probezeit, also die Bewährungsfrist, solle auf zwei Jahre festgelegt werden.

Im «Kaufleuten» holte er sich seine erste Vorstrafe

Der Mann ist vorbestraft wegen Hausfriedensbruch: Er betrat einst das Zürcher «Kaufleuten», obwohl er dort ein Hausverbot hatte. Es könne ihm aber eine günstige Prognose gestellt werden, sagte Staatsanwältin Wiederkehr. Gerade darum sei die Freiheitsstrafe nur bedingt auszufällen.

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch in Sachen Betrug und Urkundenfälschung. Stattdessen soll er mit 2000 Franken gebüsst werden, weil er gegen die Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung verstossen habe.

Eine höhere Strafe sei aber nicht angemessen. Der Verteidiger argumentierte, dass an seinem Mandanten offenbar ein Exempel statuiert werden soll, weil es sich um die erste Gerichtsverhandlung gegen einen Covid-19-Kredit-Betrüger im Kanton Zürich handle. Es sei ihm klar, dass dem Gericht «Kuscheljustiz» vorgeworfen werde, wenn es sich nur für eine tiefe Strafe entscheide. Doch davon dürfe es sich nicht beeinflussen lassen.

Verteidiger will Schuld auf die Bank schieben

Zudem hätte die UBS, wenn sie das Konto des Mannes unter die Lupe genommen hätte, gesehen, dass dieses in den Monaten zuvor lediglich Einzahlungen von rund 5000 Franken aufwies. Angesichts dessen wäre schnell klar geworden, dass seine gewöhnlichen Umsätze sehr tief sind und er kein Anrecht auf 80'000 Franken habe. Eine solche Kontrolle hätte doch nur fünf Minuten gedauert, sagte der Verteidiger.

Es sei zudem «lebensfremd», von Covid-19-Kreditnehmern wie seinem Mandanten zu erwarten, dass sie sich mit den gesetzlichen Grundlagen dieser Kredite auseinandersetzen. Der Beschuldigte habe nicht wissen können, dass die Kreditanträge kaum geprüft werden durch die Banken. Das Opfer, in diesem Fall die UBS und der Bund, trage in diesem Fall eine Mitverantwortung

Die Verhandlung läuft derzeit noch. Das Gericht verkündet sein Urteil um 11 Uhr. Das öffentliche Interesse am Fall ist gross.