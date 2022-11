Bezirksgericht Dietikon Nach Tod von Maurer-Lehrling – Gericht verurteilt zwei Bauarbeiter, weil sie ihr «Hirn nicht eingeschaltet» hatten Nach dem Tod des Maurer-Lehrlings Yves Radakovits hat das Bezirksgericht einen Polier und Kranführer sowie einen Hilfsarbeiter verurteilt. Ein Baumaschinenführer wurde hingegen freigesprochen.

Auf dieser Baustelle an der Alemannenstrasse in Dietikon passierte der Unfall, der einen Maurer-Lehrling das Leben kostete. Screenshot: BRK News / TeleZüri

Ins Gefängnis muss niemand für den Tod des Geroldswiler Maurer-Lehrlings Yves Radakovits. Aber das Bezirksgericht Dietikon hat am Donnerstag zwei Bauarbeiter verurteilt. Denn ihre Arbeitsweise war zu gefährlich, damals am 5. Dezember 2019, als tonnenschwere Betonelemente auf den 15-jährigen Lehrling fielen und dessen Leben auslöschten. Tatort war die damalige Baustelle an der Alemannenstrasse 3/5 in Dietikon.

Darum waren die Betonelemente ungesichert

Ein heute 70-jähriger Kosovare aus dem Limmattal arbeitete dort als Kranführer und war als Polier für den Lehrling zuständig, der zum Unfallzeitpunkt in der Baugrube unterhalb der Betonelemente mit Spitzarbeiten beschäftigt war. Der Kranführer war es auch, der vor dem Unfall den Container weggestellt hatte, an den die Betonelemente bis dahin angelehnt waren. Als der Container weg war, standen die je zwei Tonnen schweren Betonelemente aufrecht, nahe beieinander und ungesichert da.

Für das Bezirksgericht Dietikon ist klar: Weil der Kranführer die Elemente dorthin gestellt hatte, war er auch verpflichtet, sie zu sichern. Indem er dies unterliess, schuf er die Unfallgefahr. Für dieses «leichtfertige» Verhalten, wie es Einzelrichter Heinrich Kistler formulierte, wurde der Kranführer nun wegen fahrlässiger Tötung verurteilt – zu sieben Monaten Freiheitsstrafe bedingt bei zwei Jahren Probezeit. Zudem muss er Tausende Franken Gebühren und Kosten zahlen, darunter die Hälfte der Kosten für die Obduktion der Leiche.

Der Hilfsarbeiter hätte den Unfall vermeiden können

Anders als der Kranführer hatte ein damals 19-jähriger portugiesischer Hilfsarbeiter aus dem Glattal viel weniger Erfahrung und Verantwortung auf der Baustelle. Aber er hätte den Unfall vermeiden können. Denn er war es, der eine Leiter an die Betonelemente stellte. Auf dieser stehend hätte er Ketten an die Betonelemente anbringen sollen, damit ein Bagger diese an ihren Zielort verschieben kann. Stattdessen stürzten sie um.

«Wenn man beginnt, mit zwei Tonnen schweren Elementen zu arbeiten, muss man selber sein Hirn einschalten»,

betonte der Richter. Der Hilfsarbeiter hätte zuerst nachschauen können, ob sich unterhalb der Betonelemente in der Baugrube jemand befindet. Zudem hätte er die Standsicherheit der Betonelemente prüfen können. Er unterliess beides. Der Hilfsarbeiter wurde verurteilt zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 90 Franken. Und auch er muss mehrere tausend Franken zahlen.

Darum spricht das Gericht den dritten Arbeiter frei

Der dritte Bauarbeiter, ein heute 36-jähriger portugiesischer Baumaschinenführer aus dem Aargau, wurde von Schuld und Strafe freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, dass er gemeinsam mit dem Hilfsarbeiter die Verschiebung der Betonelemente vorbereitete. Aber dies stellte er von Beginn an konsequent in Abrede.

Tatsächlich war beim Bagger noch der falsche Aufsatz montiert und auch die Aussagen anderer Beteiligter lassen darauf schliessen, dass der Baumaschinenführer noch nicht mit den entsprechenden Arbeiten begonnen und dem Hilfsarbeiter auch keine Weisungen gegeben hatte. Zudem war der Container erst seit kurzem weg, er hat rechtlich gesehen die Gefahr (noch) nicht erkennen müssen. Für das Gericht war nicht ersichtlich, inwiefern er eine Pflicht gehabt haben soll, die Unfallgefahr zu beseitigen und inwiefern er rechtlich eine Verantwortung für den Unfall trägt.

Das Grab von Yves Radakovits auf dem Friedhof Weiningen. Das Bild wurde der« Limmattaler Zeitung» von der Familie Radakovits zur Verfügung gestellt. zvg

Darum gibt es nur bedingte Strafen

Angesichts von total 25 anwesenden Personen im Gerichtssaal – darunter auch die Familie Radakovits, Anwälte, Medien, Dolmetscher und Mädchen, die den Zukunftstag am Gericht verbrachten – erklärte Richter Kistler ausführlich, dass es im vorliegenden Fall um Fahrlässigkeit geht. Die Arbeiter haben – im Gegensatz etwa zu einem Mörder – sorgfaltswidrig etwas verursacht, was sie gar nicht wollten. Damit ist auch die Höhe beziehungsweise Tiefe der Strafe zu erklären.

«Wie es moralisch zu beurteilen ist, darüber darf das Gericht nicht entscheiden»,

so Richter Kistler. Den Unfall bezeichnete er als «unglaublich tragisch». Aber er hielt auch fest:

«Das Gericht beurteilt nicht, was passiert ist, sondern wieso es passiert ist.»