Bezirksgericht Dietikon Nach den Urteilen flossen die Tränen – über 26 Jahre Freiheitsstrafe und drei Landesverweise im Kokain-Fall Zwei Holländer und ein Dominikaner müssen lange hinter Gitter – Schweizer Taxifahrer kommt glimpflich davon.

Ein Teil des importierten Kokains wurde in ein Gebäude an der Gartenstrasse in Oberengstringen geliefert. Hier befand sich ein sogenannter Drogenbunker. David Egger

Für zwölf Jahre und zwei Monate muss der Kopf des Kokain-Quartetts in den Knast. Der Holländer wird zudem für zehn Jahre des Landes verwiesen und erhält überdies eine Geldstrafe in der Höhe von 45 Tagessätzen à 30 Franken. Etwas mehr als tausend Tage hat der Holländer bereits abgesessen. Er sei der «Drahtzieher» und für die Rollenverteilung zuständig gewesen, erläuterte Bezirksgerichtspräsident Stephan Aeschbacher, als er am Mittwochnachmittag die vier Urteile gegen das Kokain-Quartett verkündete. Die Gerichtsverhandlung hatte im Oktober stattgefunden (die «Limmattaler Zeitung» berichtete exklusiv). Damals hatte der Staatsanwalt unter anderem 13 Jahre Freiheitsstrafe für den Holländer gefordert.

Für den zweiten Holländer im Bunde setzte es fünf Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe sowie acht Jahre Landesverweis ab. Auch er sitzt schon seit etwas mehr als tausend Tagen hinter Gitter.

«Bewusstes Nichtwissen» wird bestraft

Der Dritte im Bunde, ein Dominikaner, zurzeit auf freiem Fuss, erhält fünf Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe sowie acht Jahre Landesverweis. Sein Landesverweis wird auch im Schengener Informationssystem ausgeschrieben. Das heisst, wenn er freikommt, wird der grösste Teil von Europa zur verbotenen Zone für ihn.

Der Vierte im Bunde ist ein Schweizer mit Wurzeln in Libyen. Er arbeitet als Taxifahrer und will nicht gewusst haben, dass er Drogenschmuggler herumfuhr. Das kaufte ihm das Gericht aber nicht ab. Es habe sich um «bewusstes Nichtwissen» gehandelt, hielt Richter Aeschbacher fest. «Die suspekten Umstände» seien «erdrückend», so Aeschbacher weiter. Der Mann wurde zu zwei Jahren und acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Davon wurden 26 Monate bedingt ausgefällt und sechs Monate unbedingt. Da er schon rund dreieinhalb Monate abgesessen hat, muss er also nur noch etwas mehr als zwei Monate lang ins Gefängnis.

Vier Drogeneinfuhren seien rechtsgenügend nachweisbar, sagt das Gericht

Alle vier Täter müssen zudem je 4500 Franken Gerichtsgebühr zahlen. Von einem Teil der Vorwürfe wurden sie zwar freigesprochen und auch die Bandenmässigkeit des Vorgehens wurde verneint, aber aus Sicht des Gerichts lassen sich vier Kokain-Einfuhren von Holland über den Landweg in die Schweiz rechtsgenügend nachweisen. Das Gericht legt den einzelnen Beteiligten Kokain-Einfuhren im zweistelligen Kilogramm-Bereich zur Last.

Das Kokain wurde von Holland in die Schwiez importiert.

Themenbild. Manuela Jans

Über 160'000 Franken Anwaltskosten

Der grosse Fall bringt übrigens grosse Anwaltshonorare mit sich. Sie schlagen total mit 162'967 Franken und 15 Rappen zu Buche. Und die Rechnung ist noch nicht zu Ende. So sind der Taxifahrer und sein Anwalt zwar mit dem Urteil nicht zufrieden, doch werden sie die Kröte ziemlich sicher schlucken. Zu gross ist das Risiko, vor das Obergericht zu ziehen, wo die Strafe verschärft werden könnte. Bei den drei anderen sieht es anders aus. Sie werde den Fall ziemlich sicher an das kantonale Obergericht weiterziehen, sagte die eine Anwältin zur «Limmattaler Zeitung».

Ein allfälliges Verfahren vor Obergericht wird wiederum viel Arbeitsaufwand generieren. Die Anwälte könnten sich darauf einstellen, dass die vier schriftlichen Urteile, die nun ausgestellt werden, je 100 bis 150 Seiten umfassen werden, sagte Richter Aeschbacher – «nur dass sie da schon mal vorgewarnt sind».

Staatsanwalt kann mit Urteil gut leben

Der Staatsanwalt übrigens kann mit dem Dietiker Urteil gut leben. Man kann also von einem grossen Erfolg für die Ermittler in diesem grossen Fall sprechen. Wie wichtig der Fall den Ermittlern war, zeigte sich nicht zuletzt darin, dass der Staatsanwalt bei der Urteilsverkündung in Begleitung von drei seiner Ermittler in diesem Fall aufkreuzte. Das kommt sehr selten vor.

Löwenstrasse 9 in Dietikon: In diesem Gebäude, in dem sich unter anderem das «Zeus» befindet, sollen die Kokain-Importeure einen weiteren Drogenbunker unterhalten haben. Das heisst: Hier versteckten sie die Drogen nach dem Import, ehe sie an die Grossabnehmer verkauft wurde. David Egger

Ebenso in zahlreicher Begleitung waren die Täter erschienen. Zusammen mit all den Polizisten et cetera sassen rund 30 Personen im Gerichtssaal. Beim Dominikaner und seinen drei Begleiterinnen flossen viele Tränen und es wurde laut geschluchzt. Denn er hat nun keine Zukunft mehr in der Schweiz, wo seine Ehefrau, seine Geliebte und sein Sohn leben. Immerhin wird er nach Verbüssung der Haft mehr Zeit für seine Tochter haben, die nach wie vor in der Dominikanischen Republik lebt.