Bezirksgericht Dietikon «Ich bin überhaupt nicht stolz auf das, was ich gemacht habe» – Kriminaltouristin aus Frankreich verurteilt Zwei Frauen aus Frankreich standen wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls vor dem Dietiker Bezirksgericht. Das Einbruchswerkzeug hatten sie sich im Bauhaus in Schlieren beschafft.

Die beiden Frauen begingen sieben Einbrüche in Mehrfamilienhäuser. Symbolbild: zvg

Ein Häufchen Elend: So präsentierte sich die Angeklagte, als sie am Montag von zwei Polizisten in den Saal des Dietiker Bezirksgerichts geführt wurde. Die Hände steckten in Handschellen, die Fussketten schepperten, während die 24-Jährige die letzten Schritte zur Anklagebank machte. Zusammen mit ihrer Cousine war Susanne (Name geändert) wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls angeklagt. Die in Frankreich wohnhafte Angeklagte sitzt seit Ende Januar dieses Jahres im vorzeitigen Strafvollzug in Hindelbank ein. Nicht so ihre fünf Jahre ältere Cousine, die vorzeitig entlassen wurde und sich nicht mehr im Land befindet. Ihre Rechte wurden durch den amtlichen Verteidiger vor Gericht wahrgenommen.

Die beiden Frauen – und das haben sie auch eingestanden – hatten Anfang Jahr innerhalb von zwei Tagen sieben Einbruchdiebstähle begangen. Dabei erbeuteten die beiden aber nur einen vergleichsweisen kleinen Betrag von etwas über 1200 Franken. Nachdem die Cousinen Mitte Januar von Frankreich in die Schweiz gereist waren, bezogen sie unter falschem Namen ein Hotel und mieteten mit einem gefälschten Führerausweis einen Personenwagen. Danach klauten sie im Bauhaus in Schlieren das nötige Einbruchsmaterial und begingen dann im Raum Rothrist und zuletzt in Neuenhof sieben Einbrüche in Mehrfamilienhäuser. Doch ihre Diebestour dauerte nicht lange, bereits nach zwei Tagen wurden die beiden von der Polizei aufgegriffen.

Gerichtspräsidentin Fabienne Moser-Frei befragte zuerst die sichtlich aufgelöste und verunsicherte Angeklagte. «Ich möchte ein neues Leben beginnen. Ich bin überhaupt nicht stolz auf das, was ich gemacht habe», sagte Susanne mit zittriger und leiser Stimme. Sie habe denn auch mit Hilfe ihres Bruders bereits einen Job gefunden, den sie nach der Haftentlassung werde antreten können. «Ich bin überzeugt, dass ich mit dem monatlichen Salär von 1800 Euro für meinen Lebensunterhalt und denjenigen meines fünfjährigen Sohnes aufkommen kann. Ich hatte im Gefängnis viel Zeit, über alles nachzudenken. Ich hatte kein einfaches Leben.» Sie habe in ihrem Leben viele Dummheiten angestellt, zeigte sich Susanne reuig. «Ich will dieses Leben nicht mehr, ich will auf den richtigen Weg kommen – nicht zuletzt für meinen Sohn.»

«Sie taten es aus rein gierigen Motiven»

Weshalb sie denn mit ihrer Cousine überhaupt in die Schweiz gereist sei, wollte die Richterin wissen. «Meiner Mutter geht es gesundheitlich nicht sehr gut. Ich habe sehr viel Druck. Ich wollte mir zusammen mit meiner Cousine einfach mal eine Auszeit nehmen.» Ganz sicher sei man nicht in die Schweiz mit der Absicht gekommen, hier zu stehlen.

Für die Staatsanwaltschaft sah die Sache aber anders aus. «Die beiden vollständig geständigen Angeklagten sind einzig mit der Absicht in die Schweiz gereist, um hier Delikte zu begehen. Dabei gingen sie äusserst planmässig vor, indem sie sich zuerst das Einbruchswerkzeug besorgten und danach bei jedem Einbruch nach demselben Muster vorgingen. Wären sie nicht verhaftet worden, hätten sie bestimmt noch weitere Einbrüche begangen.» Auch wenn der Deliktsbetrag vergleichsweise gering ausgefallen sei, liege doch gewerbs- und bandenmässiges Handeln vor.

«Die beiden taten dies aus rein finanziellen, gierigen Motiven und nicht aus einer Notlage heraus.» Susanne, die mehr Vorstrafen als ihre Cousine aufweist, sei deshalb zu zwei Jahren Gefängnis zu verurteilen, ihre Cousine zu einer teilbedingten Haftstrafe von 14 Monaten. Für die Staatsanwaltschaft war weiter klar:

«Bei den beiden handelt es sich um klassische Kriminaltouristen ohne jeglichen Bezug zur Schweiz, weshalb beide für mehrere Jahre des Landes zu verweisen sind.»

Die Pflichtverteidigerin ­begann ihr Plädoyer mit einem Zitat: «Es gibt keine Wahrheit, es gibt nur zwei Versionen.» Es könne keine Rede von einem professionellen, gewerbsmässigen Vorgehen sein. «Die beiden Angeklagten fielen während ihres Wochenendaufenthaltes in dumme Muster zurück.» Auch gebe es keinerlei Hinweise, dass sich die beiden irgendwie organisiert hätten oder eine Aufgabenteilung vorgenommen hätten. «Auch die Tatsache, dass das Hotel nur für vier Nächte gebucht wurde, spricht gegen ein gewerbsmässiges Vorgehen.»

«Spontanes und unorganisiertes Vorgehen»

Auch könne nicht davon ausgegangen werden, dass die beiden Angeklagten weitere Delikte hätten begehen wollen, seien sie doch beide alleinerziehende Mütter und hätten ihre Kinder sicher nicht für längere Zeit alleine lassen wollen. «Zudem: Hätten sie möglichst viel Beute machen wollen, hätten sie nicht einen wertvollen Tag nach ihrer Einreise ungenutzt verstreichen lassen.» Es spreche alles für ein spontanes und unorganisiertes Vorgehen, weshalb die beiden auch nur bei einem Einbruch wirklich Beute gemacht hätten.

Nach über fünf Stunden Beratung kam das Gericht schliesslich zu seinem Urteil. Ein Urteil, das Susanne Tränen in die Augen trieb. Denn sie wurde von Richterin Moser-Frei zu 20 Monaten Haft verurteilt, wovon sie schon 266 Tage abgesessen hat. Für das Gericht war klar, dass gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl vorliegt. «Innerhalb von 32 Stunden wurden acht ­Delikte begangen. Dass der Deliktsbetrag dabei nicht sehr hoch ausfiel, ist reinem Zufall geschuldet. Und ja: Die beiden sind alles andere als geschickt und clever vorgegangen.» Doch Professionalität sei keine Voraussetzung für gewerbsmässiges Vorgehen, so Moser-Frei.

«Wir sehen zwar Reue und Geständnis. Und doch können wir leider aufgrund ihrer Vorstrafen keine günstige Prognose ausstellen. Wir hoffen wirklich, dass diese Haft jetzt bei ihnen zu einem Umdenken führt und sie künftig keine weiteren Straftaten begehen.»

Während die Gerichtspräsidentin sprach, schluchzte und weinte Susanne bitterlich. «Es tut uns unendlich leid, vor allem für ihren Sohn, der am wenigsten dafür kann», sagte Moser-Frei. Aber das Gericht könne das Gesetz nicht beugen. «Bei guter Führung könnten sie aber schon in drei Monaten entlassen werden», versuchte die Richterin, tröstende Worte zu spenden. Susannes Cousine wurde derweil zu 15 Monaten bedingt verurteilt und darf respektive muss in Frankreich bleiben. Denn für die beiden Frauen wurden mehrjährige Landesverweise angeordnet. Mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen verliess Susanne den Gerichtssaal – zurück ins Gefängnis.