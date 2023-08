Bezirksgericht Dietikon Doch kein Diebstahl in der Dönerbude – obwohl der Mitarbeiter die 1000er-Note nachhause nahm Das Bezirksgericht Dietikon hätte einen Türken verurteilen können, sprach ihn aber frei. Die kuriose Geschichte eines Missgeschicks.

Das mitgenommene Portemonnaie enthielt unter anderem eine 1000-Franken-Note. Themenbild: Urs Jaudas

Was er konsumiert hat, ist nicht überliefert. Aber es darf als gesichert gelten, dass ein Kosovo-Schweizer am 13. August 2021 eine Dönerbude im Bezirk Dietikon besuchte – und seine Umhängetasche dort liegen blieb.

Als der letzte Döner an diesem Mittag über die Theke gegangen und ein türkischer Mitarbeiter mit Putzen beschäftigt war, bemerkte dieser die Tasche, die einsam und verlassen an einem Garderobenhaken hing.

«Um 15.12 Uhr behändigte der ­Beschuldigte die Umhänge­tasche des Geschädigten»,

hielt die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage fest.

Es war eine Tasche, die sich mitzunehmen lohnte. Vor allem wegen des Portemonnaies darin. Neben Bankkarten, einer Schweizer und einer kosovarischen Identitätskarte, einer Krankenkassen- und einer Swisspass-Karte befand sich darin auch eine 1000-Franken-Note sowie Münz im Wert von 4 Franken und 50 Rappen. Der Beschuldigte hat laut Anklage die Absicht gehabt, «das erwähnte Deliktsgut für eigene Bedürfnisse zu verwenden».

Die Staatsanwaltschaft klagte den heute 49-Jährigen wegen Diebstahls an – und forderte eine bedingte Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 110 Franken sowie eine 2500-Franken-Busse.

Letzten Mittwoch musste der Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Dietikon antraben – und präsentierte sich ziemlich glaubhaft als vergessliche und tollpatschige Person, die manches nicht so recht im Griff hat.

Er wollte den Inhalt der Tasche vor Dieben schützen

Das fing schon damit an, dass er auf Bezirksrichter Benedikt Hoffmanns Frage, ob er die Anklage erhalten habe, mit Nein antwortete. Dass ein Angeklagter diese Frage, die standardmässig eingangs von Gerichtsverhandlungen gestellt wird, mit Nein beantwortet, kommt selten vor. Der Richter hatte nun keine andere Wahl und liess dem Türken die Anklageschrift durch die Übersetzerin vorlesen.

Danach war dann rechtskonform für alle klar, worum es in der eigentlichen Verhandlung geht, die nun langsam in die Gänge kam.

Er habe die Tasche vom Garderobenhaken genommen, um sie ins Büro der Dönerbude zu stellen, sagte der Mann. So war sie vor Dieben geschützt und griffbereit, falls der Besitzer sich melden würde, um sie zu holen.

Wie die Umhängetasche in die Wohnung des Beschuldigten kam

Als der Türke an jenem Wochenende Feierabend machte, ging er ins Büro, entledigte sich seiner Arbeitskleider und warf sie auf den Boden – genauer: auf die Tasche, die auf dem Boden lag. Als er schliesslich seine Arbeitskleider in seine eigene Tasche verstaute, um sie nachhause zu nehmen und dort zu waschen, sei die Tasche des Kosovo-Schweizers zusammen mit den Kleidern mitgekommen. Erst zuhause habe er das gemerkt, erklärte der Türke.

«Es war ein Versehen.»

Er habe sich dann gedacht, er bringe die Tasche am Montag an den Arbeitsort zu seinem Chef.

Zuerst verstaute er aber den Inhalt der Tasche bei sich zuhause. «Ich habe das Portemonnaie aus der Tasche genommen, die Tasche bei meinen schmutzigen Sachen gelassen und die Note aus dem Portemonnaie genommen und im Kleiderschrank unter Kleidern versteckt.» Und das Portemonnaie habe er dann auf diese Kleider gelegt.

Auf die Frage von Hoffmann, ob es nicht einfacher gewesen wäre, alles beieinander zu lassen, meinte der Beschuldigte, dass er und seine Familie viel Besuch hätten und er sichergehen wollte, dass niemand das Geld wegnimmt. Deswegen habe er die Note separat verstaut, genauer gesagt in der Brusttasche eines Pyjamas, wo er jeweils auch seinen Lohn aufbewahre.

«Also sie legen etwas, das sie retour geben wollen, zu ihrem eigenen Geld. Das ist doch merkwürdig»,

meinte Hoffmann. Diese Wertung konnte der Beschuldigte nicht nachvollziehen. Sein Pyjama-Lohnversteck sei sicher. Noch nie sei dort Geld weggekommen. Deshalb habe er dort auch die Tausendernote deponiert.

Als der Chef Anfang Woche anrief, sagte ihm sein türkischer Mitarbeiter, dass er die Tasche habe und am Dienstag bringen wolle. Aber das tat er nicht. Er habe am Montag und am Dienstag eben spontan in der Stadtzürcher Dönerbude seines Bruders aushelfen müssen, da dieser einen personellen Engpass hatte.

«Ich habe es darum einfach nicht geschafft, die Tasche zurückzubringen.»

Und so kam es, dass in der Nacht auf Mittwoch die Polizei aufkreuzte, um die Wohnung des Türken zu durchsuchen. Das war aber nicht nötig, denn dieser zeigte der Polizei freimütig, was wo versteckt war.

«Ich wollte etwas Gutes tun und jetzt bin ich hier» und «ich habe das nicht extra gemacht, die Tasche ist aus Versehen mitgekommen», erklärte er vor Gericht. Dass der Kosovo-Schweizer auf alles, was im Portemonnaie war, dringend angewiesen war, scheint er sich nie so richtig überlegt zu haben.

Warum das Gericht ins Zweifeln kam

Einen Schuldspruch zu begründen, wäre einfach, hielt Richter Hoffmann bei der Urteilsverkündung fest. «Wir müssen aber nicht machen, was einfach ist, sondern was aus unserer Sicht richtig ist.»

Dass der Mann sowohl gegenüber seinem Chef als auch der Polizei sofort erklärte, dass er die Tasche habe, seien Indizien, die Zweifel an der Version der Staatsanwaltschaft weckten. Die Sachverhaltsvariante, die der Beschuldigte präsentierte, sei durchaus möglich. «Wir sind sogar geneigt, Ihnen zu glauben», sagte Hoffmann. So wurde der Türke freigesprochen.

Da der Türke sozusagen selber schuld ist, dass es zum Verfahren kam, das in seiner Unschuld mündete, erhält er keine Genugtuung dafür, dass er eine Nacht in Untersuchungshaft verbrachte. Auch für das Verfahren wird er nicht entschädigt.