Bezirksgericht Dietikon Den Gerichtstermin verschwitzt – Angeklagter weilte stattdessen in Ungarn in den Ferien Ein Ungare hätte sich am Dienstag vor dem Bezirksgericht Dietikon verantworten müssen, weil er in angetrunkenem Zustand über die Mutschellenstrasse gerast ist.

Hier hätte der Beschuldigte Platz nehmen müssen: im Saal 1 des Bezirksgerichts Dietikon. Bild: zvg/Kanton Zürich

Den Weg hätte sich der Dolmetscher sparen können.

Am Dienstag hätte sich vor dem Bezirksgericht Dietikon ein Ungare verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 31. Mai 2022 seinen Jaguar in angetrunkenem Zustand mit 121 km/h Richtung Spreitenbach durch den Tunnel Mutschellenstrasse gefahren zu haben. Die dort erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. Die Staatsanwaltschaft beantragt wegen qualifiziert grober Verletzung der Verkehrsregeln und Fahrens in fahrunfähigem Zustand eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten bedingt und eine Busse von 500 Franken.

Das brachte den 38-jährigen mutmasslichen Raser, der in Richterswil wohnt und eine B-Aufenthaltsbewilligung besitzt, jedoch nicht aus der Ruhe. Statt an der Verhandlung, die im abgekürzten Verfahren hätte durchgeführt werden sollen, weilte er am Dienstagmorgen ferienhalber noch im ungarischen Budapest. Das erfuhr sein Verteidiger offenbar erst tags zuvor. Der Beschuldigte habe sich den Verhandlungstermin falsch im Kalender eingetragen.

Sein Mandant werde erst am Dienstagabend wieder in der Schweiz sein. «Es war ihm sehr peinlich», erzählte der Anwalt aus seinem Telefongespräch mit dem Ungaren. Er habe ihn noch gefragt, ob er seine Flüge umbuchen könne, was aber nicht möglich gewesen sei.

Budapest ist eine beliebte Feriendestination. Einen Gerichtstermin sollte man deshalb aber trotzdem nicht verpassen. Bild: Alexander Spatari/Moment RF/Getty

Sein Rechtsanwalt hatte offenbar am Abend vor der Verhandlung noch versucht, eilig alle Hebel in Bewegung zu setzen, um ein sogenanntes Dispensationsgesuch und eine Vollmacht einzureichen. Eine entsprechende Mail, die er spätabends angeblich an das Gericht geschickt hatte, ist aber nicht angekommen. Klar sei ein Versehen kein Grund für ein unentschuldigtes Fernbleiben, so der Anwalt. «Aus prozessökonomischen Gründen» solle man das Verfahren aber trotzdem durchführen. Zudem habe sein Mandant dem Urteilsvorschlag der Staatsanwaltschaft zugestimmt.

«Ein Versehen ist kein wichtiger Grund»

Nach einer kurzen Besprechungspause verkündete Bezirksrichter Marc-Andrea Wolf-Heidegger: kurzfristige Dispensation abgewiesen. Ein solches Gesuch werde nur gutgeheissen, wenn es einerseits wichtige Gründe gebe («Ein Versehen ist aber kein wichtiger Grund») und andererseits die Anwesenheit des Beschuldigten nicht erforderlich sei. Beide Punkte hielt Wolf-Heidegger für nicht erfüllt, zumal eine Verschiebung des Termins vertretbar sei.

Nun muss sich der Beschuldigte voraussichtlich am 17. Oktober wieder vor Gericht einfinden. Gegen Verhandlungsschluss konnte sich Einzelrichter Wolf-Heidegger einen Spruch dann doch nicht verkneifen. An den Verteidiger des Ungarn gewandt sagte er: «Vielleicht sollten Sie ihn zwei Tage vorher anrufen, um sicherzugehen, dass er den Termin richtig eingeschrieben hat.»