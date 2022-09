Bezirk Dietikon Mit diesen elf geht die SP in die Kantonsratswahlen 2023 Am 12. Februar 2023 werden der Zürcher Kantonsrat und der Zürcher Regierungsrat neu ­gewählt. Die SP Bezirk Dietikon hat ihre Liste für die Wahlen verabschiedet.

Die Nummer eins auf der SP-Liste: Rosmarie Joss. zvg

Am 12. Februar 2023 werden im Kanton Zürich der Kantonsrat und der Regierungsrat neu gewählt. Von den 180 Sitzen im Kantonsrat stehen dem Bezirk Dietikon elf Sitze zu. Wie Martin Steiner, Co-Präsident der SP Limmattal, am Donnerstagabend mitteilte, hat die SP nun ihre Kantonsratsliste verabschiedet. Für die 11 Plätze waren 14 Bewerbungen eingegangen. Für Diskussionsstoff war also gesorgt.

Die bisherigen Kantonsratsmitglieder Rosmarie Joss (Dietikon) auf Platz 1 und Markus Bärtschiger (Schlieren) auf Platz 2 führen die Liste an. Dahinter folgt der SP-Limmattal-Co-Präsident und Dietiker Gemeinderat Martin Steiner. Der vierte Platz auf der Liste gehört Co-Präsident Samuel Wenk (Birmensdorf). Dahinter folgt die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Rixhil Agusi.

Die Plätze 6, 7 und 8 nehmen Besarta Berisha Cakolli, die in Urdorf als Schulpflegerin bekannt ist, und Agron Beqiri (Urdorf), der in Urdorf als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission tätig ist, sowie Scharmila Bansal-Tönz (Unterengstringen) ein. Letztere ist Präsidentin der SP Kreisgemeinde Weiningen. Weiter kandidieren Flavio Lustenberger, der in Oberengstringen als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission tätig ist, sowie die Schlieremer Gemeindeparlamentarierin Leila Drobi und die Dietiker Gemeinderätin Katharina Kiwic.

Die total sechs Frauen und fünf Männer kommen aus allen sechs Limmattaler SP-Ortsparteien. Das Durchschnittsalter beträgt laut Mitteilung 35 Jahre. Am jüngsten ist Flavio Lustenberger mit Jahrgang 2001. Und am ältesten ist Markus Bärtschiger (1962).