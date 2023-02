Bezirk Dietikon Im Januar waren im Bezirk Dietikon 1196 Personen als arbeitslos gemeldet Die Arbeitslosigkeit steigt fast im ganzen Kanton – im Bezirk Dietikon wuchs die Arbeitslosenzahl um 74 Personen an.

Im Januar ist die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich von 1,7 auf 1,8 Prozent gestiegen, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Dienstag mitteilte. Im Bezirk Dietikon ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Dezember sogar um 0,2 Prozentpunkte angestiegen, nämlich von 2,2 auf 2,4 Prozent.

74 Arbeitslose mehr als im Vormonat

In absoluten Zahlen waren im Bezirk Dietikon im Januar 1196 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) als arbeitslos gemeldet. Im Dezember waren es noch 1122 Personen. Diese Zahl ist somit um 74 Personen höher.

Im gesamten Kanton waren im Januar bei den RAV total 15'224 Personen als arbeitslos gemeldet. Zum Vergleich: Im Dezember waren es noch 14'566 Personen, also 658 weniger.

Nur in zwei Bezirken ist die Arbeitslosenzahl nicht gestiegen

In zehn der zwölf Bezirke des Kantons Zürich ist die Arbeitslosenzahl im Januar gestiegen. Einzig im Bezirk Bülach ist sie ganz leicht gesunken, von 1651 auf 1643 Personen. Und im Bezirk Dielsdorf blieb die Arbeitslosenzahl laut Mitteilung des Kantons genau gleich hoch; sie verharrte auf dem Dezember-Stand von 847 Personen.

Mit 2,4 Prozent hat der Bezirk Dietikon die höchste Arbeitslosenquote. Die zweithöchste Arbeitslosenquote hat der Bezirk Horgen mit 2,1 Prozent und die dritthöchste weisen die Bezirke Bülach und Hinwil mit 1,9 Prozent auf. Die tiefste verzeichnet der Bezirk Andelfingen mit 1,1 Prozent. Im Bezirk Zürich liegt die Arbeitslosigkeit bei 1,7 Prozent.

Trotz Zunahme: Die Zahlen sind besser als erwartet

Die Zunahme der Arbeitslosigkeit sei im Winter «üblich» und «wenig überraschend», teilte der Kanton mit. Die Zahlen seien sogar leicht besser als erwartet. Denn wenn man sie um die saisonalen Effekte bereinige, habe die Arbeitslosenzahl im Kanton Zürich sogar um 134 Personen abgenommen.

Die gesamthafte Zunahme der Arbeitslosenzahl deutet laut Kanton darauf hin, «dass der Aufholeffekt nach der Corona-Krise langsam aber sicher ein Ende gefunden» habe «und die saisonalen Schwankungen wieder mehr zum Tragen kommen». Diese Schlussfolgerung legen laut Kanton auch die Branchenentwicklungen nahe. Denn am stärksten seien die Arbeitslosenzahlen im Detailhandel (plus 105 Personen) und im Gastgewerbe (plus 103) gestiegen. «Beide Branchen verzeichnen in den Wintermonaten für gewöhnlich mehr Arbeitslose.»

Vor allem im Gastgewerbe und im Detailhandel ist die Arbeitslosenzahl gestiegen. Keystone

Kanton prognostiziert weiterhin tiefe Zahlen

Der Kanton geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten weiterhin tief und die Anzahl offener Stellen weiterhin hoch bleiben wird. «Ein Rückgang des Arbeitskräftemangels ist damit nicht in Sicht», teilt der Kanton mit.