Bezirk Dietikon Frühlingsgefühle auf dem RAV: Der Bezirk Dietikon zählt jetzt 40 Arbeitslose weniger – die Zahl sinkt zum zweiten Mal in Folge Die Arbeitslosenquote im Bezirk Dietikon verharrt zwar auf 2,2 Prozent. Aber neu sind nur noch 1096 statt 1136 Limmattalerinnen und Limmattaler arbeitslos.

Vor allem im Baugewerbe ist die Anzahl Arbeitsloser zurückgegangen. Themenbild: Chris Iseli

Es ist eine gute Nachricht: Nur noch 1096 Menschen im Bezirk Dietikon waren Ende März arbeitslos, wie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit am Donnerstag mitteilte. Zum Vergleich: Im Februar waren es noch 1136 und im Januar 1196. Nachdem die Limmattaler Arbeitslosenzahl im Februar um 60 sank, ist sie nun im März nochmals um 40 gesunken.

Die Arbeitslosenquote ist derweil im März nicht gesunken: Sie verharrt auf 2,2 Prozent und bleibt damit die höchste im Kanton Zürich. Die zweithöchste Quote verzeichnet weiterhin der Bezirk Horgen mit 2,1 Prozent, dort sind neu 1407 statt 1436 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) als arbeitslos gemeldet.

Vor einem Jahr betrug die Quote noch 3,1 Prozent

Zum Vergleich: Im Januar lag die Limmattaler Arbeitslosenquote noch bei 2,4 Prozent. Vor allem der Vorjahresvergleich lässt sich sehen: Im März 2022, als die Wirtschaft noch von Nachwehen der Coronapandemie geprägt war, wies der Bezirk Dietikon eine Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent auf.

In den letzten zwölf Monaten lag die Arbeitslosenquote im Bezirk Dietikon nur während vier Monaten tiefer als jetzt. Im September, Oktober und November 2022 lag sie bei 2,0 Prozent und im August 2022 bei 2,1 Prozent.

Kantonsweit sinkt die Quote, aber ...

Die gesamtkantonale Arbeitslosenquote ist derweil im März 2023 gesunken: von 1,8 auf 1,7 Prozent. Total waren letzten Monat 14’746 Personen im Kanton Zürich arbeitslos. Das sind 434 weniger als im Vormonat. Das hat vor allem mit dem Frühling zu tun. Denn die stärksten Abnahmen verzeichnen das Baugewerbe (minus 123) und das Gastgewerbe (minus 78).

Nimmt man diese statistischen Frühlingseffekte aus der Rechnung weg, sieht die Reduktion der kantonalen Arbeitslosenquote nicht mehr ganz so rosig aus. «Bereinigt um saisonale Effekte hat die Zahl der Arbeitslosen um 198 Personen zugenommen», teilt das Amt für Wirtschaft und Arbeit mit.

Mehr Arbeitslose im Bankensektor

Eine Branche, in der die Zahl der Arbeitslosen im März zugenommen hat, sind die Banken. So ist die Arbeitslosenzahl im Bankensektor von 736 auf 747 gestiegen. Es ist gut möglich, dass diese Zahl noch weiter steigen wird. Zurzeit sei unklar, ob und wie viele Mitarbeitende aufgrund der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS ihre Stelle verlieren werden, heisst es vonseiten des Amts weiter. «Unsere RAV sind sehr gut aufgestellt, sodass wir allfällig Betroffene bestmöglich unterstützen können», wird aber Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) in der Mitteilung zitiert.

Optionen für arbeitslose Banker, die mal etwas anderes ausprobieren wollen, gibt es mehr als genug. Denn die Zahl der offenen Stellen, die die Firmen den RAV gemeldet haben, liegt neu bei 7933. «Am höchsten ist sie bei den Berufsgruppen des Reinigungspersonals und der Hilfskräfte (880), der Köche und Servicekräfte (862) sowie bei den Handwerks- und Baufachkräften (838)», heisst es vonseiten des Amts für Wirtschaft und Arbeit weiter.

Soll ich jetzt putzen gehen? Bild: Michael Buholzer / Keystone

«Dank der generell robusten Wirtschaftslage und den wärmeren Temperaturen dürften die Arbeitslosenzahlen in den nächsten Monaten tief bleiben und die offenen Stellen weiter zunehmen», wird Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP) weiter zitiert. Das zeige sich auch an den Beschäftigungsaussichten: In allen Zürcher Branchen überwiegt laut dem Amt für Wirtschaft und Arbeit die Zahl der Unternehmen, die in den kommenden Monaten mit einem Stellenaufbau statt einem Stellenabbau rechnen. Ein Rückgang des Arbeitskräftemangels sei damit nicht in Sicht, lautet das Fazit des Kantons.