Umleitung nach Engstringen über Schlieren

Bleibt die Frage, ob die Vollsperrung zwecks Belagseinbau tatsächlich kommt. Denn dafür muss das Wetter mitspielen. Wie die Baudirektion erklärt, wird dieser Entscheid am Donnerstag gefällt. «Im Falle einer Absage würden wir das aktiv kommunizieren.» Die bisherige Information lobt denn auch Paul Koller. Und sie geht weiter: Am Montag werden Flugblätter der Baudirektion in die Haushalte verteilt. Darin wird auch die Umleitung während der Vollsperrung erklärt: Auf der Weininger Badenerstrasse fährt der Verkehr nach Westen. Nach Osten ist ein Umweg nötig: von Geroldswil her über die Fahrweid-, Überland- und die Schlieremer Bernstrasse nach Engstringen. Die Busse und Velos fahren in beide Richtungen auf der Badenerstrasse. Übrigens: Sollte es mit dem Wetter nicht klappen, wird der Belagseinbau auf das Wochenende von 4. bis 7. August verschoben.

Zum Schluss: Wie die Baudirektion heute auf Anfrage bestätigt, findet die geplante Vollsperrung von Bern- und Überlandstrasse in Schlieren von heute Freitagabend um 19 Uhr bis Montag 16. Juni, um 5 Uhr nun definitiv statt: Das Wetter lässt es zu.

Die Flugblätter zu den beiden Vollsperrungen