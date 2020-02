Bevölkerungswachstum geht ungebremst weiter: Uitikon legte am stärksten zu

Das Bevölkerungswachstum geht ungebremst weiter. Im Jahr 2019 ist die Einwohnerzahl des Kantons Zürich um rund 19600 auf 1536400 gestiegen. Mit einem Plus von 1,3 Prozent hat sich die Wachstumsrate damit gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, entspricht aber etwa dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Dies geht aus einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung des Statistischen Amts des Kantons Zürich hervor. Hauptursache für das Wachstum ist die Zuwanderung aus dem Ausland sowie aus der übrigen Schweiz. Gemäss den provisorischen Ergebnissen der kantonalen Bevölkerungserhebung 2019 hat die Stadt Zürich im letzten Jahr absolut am stärksten zugelegt. In der Kantonshauptstadt ist die Bevölkerung 2019 um 5100 Personen gewachsen. Sie zählt neu 419000 Einwohnerinnen und Einwohner. Doch auch im Limmattal gibt es Gemeinden, die kräftig zugelegt haben. Etwa Dietikon, wo die Bevölkerung um 515 auf 27661 Personen gewachsen ist.

Das Limmattal liegt über dem Durchschnitt Überhaupt verzeichnete das Limmattal im kantonalen Vergleich mit 1,7 Prozent ein überdurchschnittliches Wachstum. Denselben Wert weisen auch das Glatttal und das Unterland auf. Sie sind damit die Regionen mit dem stärksten Wachstum im Kanton Zürich. Am wenigsten gewachsen sind das Weinland und das Oberland, aber auch hier sind es noch 0,5 respektive 1,0 Prozent Zuwachs. Betrachtet man die Gemeinden, zeigt sich, dass zwei aus dem Limmattal im vergangenen Jahr prozentual am stärksten zugelegt haben. In Uitikon betrug das Bevölkerungswachstum 7,7 Prozent und in Aesch 6,8 Prozent. Danach folgen Kappel mit 5,4 Prozent und Weiach mit 5,3 Prozent. Für Uitikon entspricht dies einem Einwohnerzuwachs von 333 auf neu 4663 Personen. In Aesch ist die Bevölkerung um 106 Personen angestiegen (+6,8 Prozent). Per Ende 2019 zählte die Gemeinde 1661 Einwohnerinnen und Einwohner.

Im Jahr 2018 hatte Aesch gar den Spitzenplatz der am stärksten gewachsenen Gemeinden im Kanton Zürich belegt. Damals wies sie ein Wachstum von 16 Prozent aus. In Uitikon waren es damals 2,1 Prozent. Auch dieser Wert lag über dem damaligen kantonalen Durchschnitt von 1,2 Prozent. Auch andere Gemeinden sind stark gewachsen Im Limmattal gibt es noch weitere Gemeinden, die 2019 ein stärkeres Wachstum aufweisen als der Gesamtkanton mit seinen 1,3 Prozent. In Birmensdorf betrug es 3,3 Prozent, in Oberengstringen 2,6 Prozent, in Dietikon 1,9 Prozent und in Urdorf 1,4 Prozent. Knapp unter dem kantonalen Wert liegt Unterengstringen mit einem Wachstum von 1,2 Prozent. Auch Schlieren kann mit 0,4 Prozent einen kleinen Bevölkerungs­zuwachs ausweisen.

So zählt der Kanton Die Erfassung erfolgt jährlich per 31. Dezember. Zur Wohnbevölkerung einer Gemeinde zählen nur Personen mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde, nicht jedoch jene mit Nebenwohnsitz. Bei den schweizerischen Staatsangehörigen sind es jene, die in der Gemeinde gemeldet sind. Bei den ausländischen Staatsangehörigen sind es sämtliche Personen mit Ausweis B (Aufenthalter/innen) oder C (Niedergelassene) und von den übrigen Ausländerkategorien all jene, die seit mindestens einem Jahr ununterbrochen in der Gemeinde leben. Nicht gezählt werden Personen im Asylverfahren. Aufgrund unterschiedlicher Zählweisen kann es vorkommen, dass die vom Kanton veröffentlichten Zahlen von jenen der Gemeinden abweichen. (zim)