Egal, wie sich Bärtschiger entscheidet, seine Stadtratskollegin Manuela Stiefel steht bereit. Schon anlässlich der letzten Gesamterneuerungswahl von 2014 war die Primarlehrerin im Gespräch als Stadtpräsidentin. Seit 2010 ist sie im Stadtrat für die Finanzen zuständig. Zumindest historisch gesehen, spricht dies dafür, dass es sich bei ihr um die künftige Stadtpräsidentin handelt. So ist es in Schlieren beinahe ein ungeschriebenes Gesetz, dass jener Stadtrat, der fürs Geld zuständig ist, in die Fussstapfen des scheidenden Stadtpräsidenten tritt – ungeachtet der parteilichen Zugehörigkeit. Dass Stiefel aufgrund ihres Ressorts auf Brühlmann folgen soll, wäre aber zu wenig der Würdigung ihrer Arbeit. So kann sie – ganz im Gegensatz zu Bärtschiger – alljährlich gute Nachrichten verbreiten – etwa von einem dicken Plus in der Stadtkasse.

Mit dem Schulhaus Reitmen, welches im September seinen Betrieb aufnimmt, war sie bei einem Millionenprojekt federführend, das als architektonischer Wurf wohl über die Grenzen Schlierens Bekanntheit erlangen wird. Vereinzelt musste sie auch Rückschläge einstecken. Beispielsweise als das Parlament ihr einen Kredit verwehrte für die Pacht des Salmensaals. Überrissen sei der Preis, schlecht verhandelt der Vertrag, hiess es damals. Stiefel liess sich von dieser Schelte nicht beirren und macht ihre Arbeit weiter. Diese erhält von Gemeinderäten hervorragende Noten. Sie sei stets dossierfest und habe ein offenes Ohr. Nebst all diesen Vorzügen wird sie auch als eine «gmögige» Person geschätzt, die stets einen lockeren Spruch auf den Lippen und zu fast jedem Thema eine Anekdote zu erzählen hat.

So oder so – Schlieren erhält ein bestens geeignetes Oberhaupt. Für die Stimmbürger ist eine Auswahl auf dem Stimmzettel jedoch wünschenswert. Es bleibt also zu hoffen, dass Bärtschiger den Aufforderungen aus seinem Umfeld nachkommt.