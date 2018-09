Geplant ist die Abstimmung für den 23. September. In vielen Briefkästen sind die Stimmunterlagen bereits eingetroffen. Die Stopp-Initiative will verhindern, dass der Limmattalbahn-Abschnitt von Schlieren nach Killwangen-Spreitenbach gebaut wird.

Weil sich die Standortförderung unter anderem aus Beiträgen der Mitgliedsgemeinden finanziert, wird dies zuweilen als Problem angesehen. Nicht so von Toni Brühlmann: Der Schlieremer alt Stadtpräsident und Co-Präsident des Komitees «Nein zur halben Limmattalbahn» meinte Anfang Woche gegenüber der Limmattaler Zeitung: «Es gibt keine bessere Standortförderung als das Lösen von Verkehrsproblemen. Das ist Standortförderung pur.»

In ihrer Beschwerde nimmt Kammerer Bezug auf die Limmattaler Zeitung vom Dienstag. Da nahm der Präsident des Vereins Standortförderung Limmattal, Toni Brühlmann-Jecklin (SP), Stellung dazu, dass die Standortförderung den Abstimmungskampf für die Limmattalbahn respektive gegen die Stopp-Initiative finanziell unterstützt – mit 20 000 Franken.

Eine klare Trennung zwischen den Geldern aus der Wirtschaft und den Geldern der Steuerzahler scheint es bei der Standortförderung nicht zu geben. «Es gibt bei der Standortförderung private Mitglieder und es gibt die Gemeinden. Beide zahlen Beiträge an die Standortförderung. Wenn wir einen Beitrag für die Kampagne bewilligt haben, dann stammen diese Mittel aus der Kasse der Standortförderung», sagte Toni Brühlmann.

Irina Kammerer, die die Stimmrechtsbeschwerde eingereicht hat, ist die Frau von Bernhard Schmidt (parteilos), der den Kampf der Limmattalbahn-Gegner anführt und die Stimmrechtsbeschwerde gestern der Presse zugestellt hat. Neben dem Antrag auf Abstimmungsverschiebung verlangt Kammerer in ihrer Beschwerde, dass es der Standortförderung zu untersagen ist, Geld in den Abstimmungskampf fliessen zu lassen. Zudem soll das Komitee «Nein zur halben Limmattalbahn» bereits bezahlte Gelder zurückzahlen.

Kammerer nimmt auch den Verein Regionale Projektschau Limmattal (Regionale 2025) in den Fokus, der aus dem Zürcher und dem Aargauer Lotteriefonds unterstützt wird. Es sei abzuklären, ob Gelder aus dem Lotteriefonds in den Abstimmungskampf geflossen sind, so Kammerer. «Die Regionale 2025 ist im Komitee, jedoch nur als ideeller Unterstützer der Kampagne. Es sind keine Gelder geflossen», erklärte Peter Wolf, Geschäftsleiter der Regionale 2025, gestern Abend auf Anfrage.

Alle Visualisierung der geplanten Limmattalbahn: