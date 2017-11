So sehr ist er erschrocken, dass er beschloss, den Prozess zu schwänzen. Die ihm drohende Gefängnisstrafe habe ihn vollends aus dem Gleichgewicht gebracht, schreibt der mutmassliche Pädophile. «Ich trage schwer an meiner Schuld», heisst es im Fax. Dann bittet er das Mädchen und dessen Mutter um Vergebung. Und schreibt: «Ich sehe für mich keine andere Möglichkeit als zu gehen.» Ist damit eine Ausreise gemeint? Oder etwas anderes? Fragen über Fragen. «Wir wissen nicht, was das ausgedeutscht heisst», hielt Aeschbacher fest.

Ohne festen Wohnsitz

Der Entscheid, das Grenzwachtkorps über die Personalie des Niederländers zu informieren, wurde der Staatsanwältin überlassen. Das Gericht kündigte an, die Polizei zum Haus zu schicken, in dem der Beschuldigte – und offenbar zeitweise auch dessen Sohn – zuletzt wohnte. Diesen Sommer ist er weggezogen. Seither hatte er – laut Angaben, die er im Fax machte – keinen festen Wohnsitz mehr. Das Haus auf dem Mutschellen hatte er womöglich aber weiter als Zustelladresse verwendet. So war etwa seinem Verteidiger gar nicht bekannt, dass er nicht mehr dort angemeldet ist. Dass sein Name auf keinem Briefkasten des Anwesens auftaucht, machte die Limmattaler Zeitung bereits vor einer Woche publik.

Ob der Fax ein Schuldeingeständnis ist, muss offen bleiben. Denn vorverurteilende Berichterstattung ist zu unterlassen, wie Aeschbacher betonte, bevor der Fall sein vorläufiges Ende nahm. Danach dürfte im Bezirksgebäude die Telefonnummer der Regionalpolizei Bremgarten gewählt worden sein. Affaire à suivre.