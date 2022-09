Bergdietikon und Dietikon «Zwei Ortschaften, eine Geschichte»: Das Dietiker Neujahrsblatt 2023 widmet sich der Nachbarliebe Heuer wird das neue Dietiker Neujahrsblatt für einmal nicht in Dietikon selber vorgestellt, sondern in Bergdietikon. Das Werk erscheint im November. Das Thema, dem sich der Stadtverein Dietikon widmet, verspricht eine spannende Lektüre.

Dietikon mit dem Limmat-Tower und Bergdietikon mit dem Egelsee haben eine lange gemeinsame Geschichte. Dieser widmet sich nun das Dietiker Neujahrsblatt 2023 Bildmontage: mck, deg, cis

Das 76. Dietiker Neujahrsblatt wird den Titel «Dietikon und Bergdietikon: Zwei Ortschaften, eine Geschichte» tragen. Vorgestellt wird es an einer Vernissage am Samstag, 12. November, um 10.30 Uhr in der Aula der Schule Bergdietikon. Dies hat der Stadtverein Dietikon diese Woche angekündigt. «Vom Mittelalter bis in die heutige Zeit der freundschaftlichen Zusammenarbeit wird der wechselvollen Beziehung nachgegangen. Mit allen – auch seltsamen – geschichtlichen Verstrickungen, die zur Trennung der beiden Orte geführt haben», schreibt der Stadtverein weiter.

Sopranistin Arlette Hostettler und Liuba Chuchrova am Klavier werden den Anlass musikalisch umrahmen. Ihre Musik wird – passend zur Nachbarliebe zwischen dem Dorf mit der Eiche und der Stadt mit der Doppellilie – unter dem Motto «L’amour partout» stehen.

Ab 50 Franken kann man das Neujahrsblatt als Gönner unterstützen

Der Stadtverein ruft dazu auf, die Produktion des Neujahrsblatts zu unterstützen. Bronze-Gönner wird man ab 50 Franken, Silber-Gönner ab 100 Franken und Gold-Gönner ab 200 Franken. Gönner werden im Neujahrsblatt namentlich erwähnt. Interessierte wenden sich an bb@bbdesign.ch.

Bergdietikon wurde 1798 abgetrennt – damals noch unter anderem Namen

Bergdietikon gilt als Kind der Französischen Revolution. Es wurde in der Zeit der Helvetischen Republik 1798 eigenständig, damals unter dem Namen «Munizipalgemeinde Ob Dietikon». Dietikon und Bergdietikon gehörten damals zum kurzlebigen Kanton Baden. 1803 schaffte dann Napoleon den Kanton Aargau, der auch Bergdietikon umfasste, derweil Dietikon neu dem Kanton Zürich zugeschlagen wurde, womit die Teilung Dietikons endgültig wurde.