Bergdietikon Sigrist Walter Schenkel verabschiedet sich Ende Monat Ein weiterer langjähriger Mitarbeiter verlässt die Kirchgemeinde. Diesmal geht es aber nicht um Sparmassnahmen.

Die reformierte Kirche Bergdietikon. Severin Bigler

Nachdem sich die reformierte Kirchgemeinde Bergdietikon bereits von Pfarrer Emanuel Memminger verabschieden musste, der per August zur thurgauischen Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil wechselte, steht nun schon bald der nächste Abschied vor der Tür.

Der aktuelle Sigrist Walter Schenkel geht per Ende Monat – nach rund sieben Jahren. Der «treue Kirchendiener», wie ihn die Kirchgemeinde in einer Mitteilung nennt, wird im Rahmen eines Gottesdiensts am Sonntag, 28. August, um 10 Uhr verabschiedet.

Weiterbeschäftigung «nicht mehr möglich»

Sein Abschied geschieht altershalber. «Walter Schenkel hätte gerne noch weiter als Sigrist geamtet. Da er aber 70 Jahre alt wird, ist es nicht mehr möglich, ihn weiter zu beschäftigen», schreibt die Kirchgemeinde hierzu in einer Mitteilung.

Hinsichtlich der Nachfolge ist es so, dass die Kirche noch eine gute Lösung sucht. Teilweise sei diese bereits gefunden worden. So wurde mit Ernst Keiser, bisher Stellvertreter von Schenkel, ein Hauswart engagiert. Er möchte aber nur ausnahmsweise Sonntagsdienste verrichten, heisst es. Die Kirche sucht nun eine Sigristin oder einen Sigrist im 10-Prozent-Pensum für die Sonntagsdienste. Gemäss der Stellenanzeige der Kirche ist aber auch ein höheres Pensum möglich.

2022 ist für die Kirche das Jahr der Abschiede

Schenkels bevorstehender Abschied ist nicht der erste dieses Jahr. Der bisherige Bergdietiker Pfarrer Emanuel Memminger wechselte per August – nach 13 Jahren – zur thurgauischen Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil, nachdem klar wurde, dass die Kirchgemeinde – als eine von mehreren Sparmassnahmen – das Pfarrer-Pensum kürzen wird.

Zur Erinnerung: Die Kirchgemeinde nimmt immer weniger Steuern ein. Die Pfarrstelle teilen sich Maria Dóka und Herbert Krauer, bis eine andere Lösung gefunden wird.

Auch vom Kirchenchor musste sich die Kirchgemeinde dieses Jahr verabschieden. Nach 60 Jahren hatte dieser im Mai sein Abschiedskonzert. Der Chor wurde aufgelöst – ebenfalls aus Spargründen.

Die reformierte Kirchgemeinde Bergdietikon hat gegenwärtig noch rund 750 Mitglieder.