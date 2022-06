`Bergdietikon Kommt das Urteil zum Alterszentrum Hintermatt noch vor den Sommerferien? «Und jetzt zur Hintermatt, unserem Dauerbrenner», sagte der Bergdietiker Vizeammann Urs Emch (SVP), als er die Gemeindeversammlung unter dem Traktandum «Verschiedenes» auch über den Stand des Rechtsstreits um das geplante Alterszentrum Hintermatt informierte.

Das Bundesgerichtsgebäude in Lausanne: Wann kommt das Urteil? Christian Brun

Im Moment warte die Gemeinde nach wie vor auf das Bundesgericht, so Emch. «Es gibt Hoffnung, dass wir einen Entscheid noch vor den Sommerferien erhalten. Aber die Gerichte lassen sich nicht in die Karten schauen. Wir wissen es nicht und die Beschwerdeführer wissen es auch nicht», sagte Emch.

Vizeammann Urs Emch (SVP). zvg

Ein Versammlungsteilnehmer fragte Emch sodann, ob die Investorin, das Unternehmen Oase, nach wie vor hinter dem Projekt stehe. «Ja, voll und ganz, zu hundert Prozent», antwortete Emch. Und fügte an, dass die Firma Oase schon seit längerer Zeit in den nächsten Schritt investiert habe, also in die Eingabe des Bauprojekts, ­damit man möglichst nahtlos weiterarbeiten könne, wenn das Bundesgericht zugunsten des Projekts entscheide.

Zur Erinnerung: Die Beschwerden, über die das Bundesgericht entscheiden muss, sind gegen den ­Gestaltungsplan Hintermatt gerichtet, der im Sommer 2019 öffentlich auflag. Zuletzt hatten die Gegner Ende 2021 vor dem Aargauer Verwaltungsgericht verloren.