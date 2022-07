Bergdietikon Junglenker flüchtet vor Polizeikontrolle – er fuhr ohne Führerausweis Ein Autofahrer flüchtete von einer Verkehrskontrolle und verursachte einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Der Lenker war ohne gültigen Führerausweis unterwegs.

Der 19-Jährige versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen und verunfallte. Kapo AG

Eine Patrouille der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal führte am Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle in Bergdietikon durch. Gegen 8 Uhr bog ein schwarzer Skoda Octavia kurz vor der Kontrollstelle unvermittelt in die Kirchstrasse ein und verursachte dabei einen Selbstunfall.

Wie sich anlässlich der Tatbestandsaufnahme herausstellte, war der 19-jährige Schweizer mit einem gesperrten Führerausweis unterwegs.

Der Fahrer prallte in eine Stützmauer. Kapo AG

Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug und der Stützmauer, gegen die der Fahrer geprallt war, entstand Sachschaden. Der Lenker wurde bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (phh)

