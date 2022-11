Bergdietikon Gemeindeversammlung ist einverstanden damit, dass die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal teurer wird Die Gemeinde Bergdietikon will in Zukunft 5,49 Prozent statt 4,5 Prozent der Kosten der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal übernehmen. Die Gemeindeversammlung hat den neuen Polizeivertrag einstimmig angenommen.

Die Regionalpolizei Wettingen-Limmattal sorgt unter anderem in Bergdietikon für Recht und Ordnung. Das ist der Bergdietiker Gemeindeversammlung etwas wert. Bild: Fabio Baranzini

Mit der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal sind Bergdietikon und die anderen angeschlossenen Gemeinden zufrieden. Aber der Kostenverteilschlüssel führte zuletzt zu Diskussionen. Bisher mussten jene Gemeinden mit Polizeiposten mehr zahlen. Aber der Posten in Wettingen ist inzwischen der einzige. Die Gemeinde ist nun nicht mehr bereit, mehr zu zahlen. Schliesslich erbringt sie verschiedene Dienstleistungen für die Polizei.

Der bisherige Kostenverteilschlüssel war fix, Bergdietikon zahlte 4,5 Prozent. Der neue, variable Verteiler basiert auf den Einwohnerzahlen. Gemäss Hochrechnungen zahlt Bergdietikon neu 5,49 Prozent statt 4,5 Prozent. Absolut sind das 233'000 statt 191'000 Franken.

Umgerechnet auf eine uniformierte Präsenzstunde eines Polizisten wären das neu rund 61 statt 50 Franken, sagte der Bergdietiker Gemeindeammann Ralf Dörig (FDP) an der Gemeindeversammlung am Donnerstag. «Das ist kein sehr hoher Preis für einen ausgebildeten Polizisten», so Dörig. Die Versammlung sagte einstimmig Ja zum neuen Polizeivertrag. Er soll ab 2024 gelten.

Neben Bergdietikon haben auch Killwangen und Neuenhof Ja gesagt. Spreitenbach (29. November), Würenlos (7. Dezember) und Wettingen (15. Dezember) steht das noch bevor. Bis Ende Januar 2023 sollen die Beschlüsse rechtskräftig und im März 2023 soll der Vertrag unterzeichnet werden. (deg)