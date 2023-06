Bergdietikon ­Freitagnachmittag neu ohne Telefon und ohne Schalter – Gemeinde passt Öffnungszeiten an Der Gemeinderat beruft sich bei seinem Entscheid auf das wachsende Online-Angebot und verweist auf eine weitere Alternative.

Individuelle Termine sind im Gemeindehaus Bergdietikon auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich – allerdings nur mit Voranmeldung. Bild: Severin Bigler

Ab 14. August bleiben die Schalter im Bergdietiker Gemeindehaus am Freitagnachmittag jeweils geschlossen. Auch die Telefone sind dann aus. Freitags werden die Schalter nur noch von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet. Zurzeit sind sie am Freitagnachmittag jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

An den anderen Tagen gibt es keine Änderungen. Das heisst: Am Montag werden die Schalter weiterhin von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind die Schalter jeweils von 8.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

«Service public anpassen»

Der Gemeinderat hat aufgrund des «stetig zunehmenden Onlinedienst-Angebots entschieden, den Service public anzupassen», wie er in einer Mitteilung schreibt. Ein Beispiel: Wer umzieht, braucht dafür nicht mehr den Schalter im Gemeindehaus aufzusuchen, sondern kann die nötigen Formalitäten über die Plattform E-Umzug erledigen.

Des Weiteren verweist der Gemeinderat auf die Möglichkeit von individuellen Terminen. Diese sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. «So können Sie beispielsweise Ihre Fragen zur Steuerrechnung persönlich am Morgen bereits um 7 Uhr mit der zuständigen Mitarbeiterin klären. Selbstverständlich können Sie auch weiterhin während den Öffnungszeiten ohne Termin vorbeikommen», schreibt der Gemeinderat hierzu. Individuelle Termine lassen sich per Mail unter info@bergdietikon.ch vereinbaren sowie per Telefon unter der Nummer 044 746 31 50.

Noch kürzere Zeiten ­während der Sommerferien

Während den Bergdietiker Sommer-Schulferien von 10. Juli bis 13. August sind die Öffnungszeiten übrigens noch kürzer, wie der Gemeinderat weiter mitteilt: Dann ist der Schalter an den Dienstag-, Mittwoch- und Donnerstagnachmittagen sowie den ganzen Freitag geschlossen.