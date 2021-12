Bergdietikon Die Strassensanierung kommt voran Die Gemeinde Bergdietikon muss ihre Strasseninfrastruktur aufgrund der Unwetter im Sommer auf Vordermann bringen. Ein Teil der Arbeiten wurde nun abgeschlossen.

Hier war es zu einem Hangrutsch gekommen. zvg

Rund 150'000 Franken kostet die Behebung von Schäden an der Strassen- und Gewässerinfrastruktur, die sich aus dem Unwetter im Juni in Bergdietikon ergeben haben. Unter anderem musste die Strasse zwischen Kindhausen und der Waldkreuzung namens Helvetiaplatz neu mit einer talseitigen Holzverbauung gesichert werden. Die dafür tagsüber nötigen Strassensperrungen, die am Montag letzte Woche gestartet waren, gingen am Freitagabend zu Ende. Unabhängig davon ist derzeit die Strasse zwischen dem Langenmoos – ein Hof unterhalb des Hasenbergs – und dem Oberen Schönenberg seit Montag gesperrt. Diese Sperrung dauert noch bis 10. Dezember. Auf einem Abschnitt müssen der Belag und die Fundationsschicht ersetzt werden. Die Umleitung führt über die Höfe Herrenberg, Beerlimatt und Mittlerer Schönenberg.