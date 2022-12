Bergdietikon Der Samichlaus verteilte im Winterwunderland Nüsse und Schoggi Der erste Schnee im Flachland verlieh der Bergdietiker Waldweihnacht eine magische Winterstimmung. Die Dorfgemeinschaft schenkte warmen Punsch aus gegen die frostige Kälte.

Waldweihnacht am Waldrand im Bergdietiker Ortsteil Kindhausen. Christian Murer

Ein eisiger Wind wehte einem um die Ohren. Ausser der Zugluft und dem sanften Knirschen des Schnees herrschte vollkommene Ruhe auf dem Weg zum Waldrand oberhalb vom Bergdietiker Ortsteil Kindhausen. Einige Kinder tollten am Wegrand fröhlich im Schnee. Dass am Wochenende im Flachland der erste Schnee des Jahres fiel, machte den Samstagabend zur magischen Nacht. Im fahlen Licht der Dämmerung erschienen immer mehr tief verschneite Tannen gespenstergleich aus dem Schwarz der Dunkelheit.

Am Feuer konnte man sich aufwärmen. Christian Murer Hauptgast war natürlich der Samichlaus. Christian Murer Die vielen Kinder freuten sich besonders auf den Samichlaus. Christian Murer

Bei der fünf Meter hohen, beleuchteten Weihnachtstanne angekommen, ertönten die weihnächtlichen Klänge eines Bläserensembles des Musikvereins Harmonie Berikon. Finnenkerzen und ein Lagerfeuer verliehen der Umgebung eine behagliche Stimmung und Wärme, obwohl es ununterbrochen weiter schneite. Mitglieder der Dorfgemeinschaft schenkten warmen Punsch aus und verteilten spanische Nüssli.

Die Kinder trugen dem Samichlaus ihre Verse vor

Dann tauchte der Samichlaus mit dem Schmutzli und einer Dienerin vor der beleuchten Tanne aus der Dunkelheit auf. Familien umringten mit ihren Sprösslingen die drei und lauschten den vorgetragenen Weihnachtsgeschichten. Danach trugen einige Kinder ihre gelernten Verslein vor. «Klopf, klopf, klopf, wer klopft an unser Haus, klopf, klopf, klopf, es ist der Nikolaus, komm herein mit Sack und Pack in unser Haus», sagten drei Kinder vor dem Samichlaus.

Ein Bläserensemble der Harmonie Berikon sorgte beim grossen Weihnachtsbaum für weihnachtliche Klänge, die Dorfgemeinschaft Bergdietikon schenkte Punsch aus.

Seit 28 Jahren organisiert Paul Meier, Präsident der Dorfgemeinschaft, die Waldweihnacht mit. «Seit der Gründung der Dorfgemeinschaft im Jahr 1975 gab es zuerst eine Metzgete und dann diese besinnliche Waldweihnacht. Ich finde es nach wie vor ein wunderschöner Event zur Einstimmung in die Weihnachtszeit», sagte er vor Ort. Bei diesem winterlichen Wetter sei es höchst erfreulich, dass dennoch so viele Familien gekommen seien.

Keine Angst vor dem Samichlaus

Dem achtjährigen Luca aus Kindhausen hatte das Rutschen im Schnee mit anderen Kindern ganz besonders gefallen. Was war denn für den Buben so besonders an dieser Waldweihnacht? «Ich fand den beleuchteten Christbaum recht eindrücklich.» Ob er denn Angst vor dem Samichlaus habe? «Nein, überhaupt nicht, denn mit einem Verslein bekommen ja alle Kinder ein Säcklein mit Nüssen, Schoggi und Gummibärchen», antwortete er. Ganz klar werde er im kommenden Jahr wieder an die Bergdietiker Waldweihnacht gehen. «Ich hoffe erneut auf ganz viel Schnee, um mit meinen Spielkameraden zu rutschen und den warmen Punsch geniessen zu können», sagte der Zweitklässler.