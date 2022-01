Bergdietikon Der Neuling Claudio Giovanoli hat seine erste Sitzung als Gemeinderat hinter sich Am 10. Januar ist der Bergdietiker Gemeinderat in die neue Legislatur gestartet.

Wurde im Sommer 2021 neu als Bergdietiker Gemeinderat gewählt: Claudio Giovanoli (FDP). zvg

Der neu zusammengesetzte Bergedietiker Gemeinderat hat am 10. Januar seine erste Sitzung im neuen Jahr abgehalten – zugleich war es die erste Sitzung in der neuen Legislatur. Claudio Giovanoli (FDP), der bei den Bergdietiker Gesamterneuerungswahlen im letzten Sommer als Nachfolger von Finanzvorstand Jean-Claude Rebetez (FDP) gewählt wurde, hat seine Arbeit nun also aufgenommen.

Wie der Gemeinderat mitteilt, hat er 2021 in total 36 Sitzungen 243 Geschäfte behandelt. Zudem hat er von 589 Geschäften, Dokumenten oder Informationen Kenntnis genommen.