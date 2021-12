Bergdietikon Der neue Gemeinderat Claudio Giovanoli übernimmt die Finanzen Per 2022 übernimmt Claudio Giovanoli (FDP) das Ressort Finanzen in Bergdietikon. Er wurde dieses Jahr Nachfolger von Jean-Claude Rebetez (FDP) in den Gemeinderat gewählt.

Die neue Legislatur beginnt am 1. Januar 2022 – ab dann ist Claudio Giovanoli ganz offiziell neuer Bergdietiker Gemeinderat. Chris Iseli

Per 2022 setzt sich der Bergdietiker Gemeinderat neu zusammen, nachdem im Sommer 2021 bei den Wahlen für die Amtsperiode 2022 bis 2025 Jean-Claude Rebetez (FDP) nicht mehr antrat und neu Claudio Giovanoli (FDP) gewählt wurde.

Wie erwartet übernimmt Giovanoli von Rebetez das Ressort Finanzen. Dies hat der neue Gemeinderat an seiner konstituierenden Sitzung am Montag beschlossen, wie die Gemeinde am Dienstag mitteilte. Ralf Dörig (FDP), Urs Emch (SVP), Françoise Oklé (FDP) und Paul Monn (parteilos) behalten in der neuen Legislatur ihre bisherigen Ressorts.