Bergdietikon Dauerausstellung und interaktive Karte: Das Ortsmuseum orientiert sich neu Auch das Ortsmuseum Bergdietikon musste wegen der Pandemie zurückstecken. Lange blieb es geschlossen. Die Zeit wurde aber genutzt – nicht nur für Aufräumarbeiten, sondern auch um neue Konzepte zu entwickeln.

Urs Spörri, Mike Grendelmeier, Monika Müller von der Museumskommission des Ortsmuseum Bergdietikon bei einer vergangenen Themenausstellung. Pablo Rohner

Wegen Corona ist das Ortsmuseum Bergdietikon schon länger geschlossen. So wollte es im Frühling 2020 eigentlich eine Ausstellung zum Thema «Trari, trara, die Post ist da» durchführen und damit die Geschichte des Postwesens in der Gemeinde von dessen Beginn bis in die Neuzeit präsentieren.

Doch Corona machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung; die Ausstellung fand weder 2020 noch 2021 statt. Im Hintergrund hat sich das Museumsteam aber einiges ausgedacht, wie es nun mitgeteilt hat. «Wir nutzten die Zeit für Aufräumarbeiten, die Weiterführung der Digitalisierung, aber auch zum Nachdenken. Mit dem Gemeinderat kamen wir zum Schluss, die Fülle der Gegenstände, Fotos und die damit verbundenen Geschichten in einer öffentlich zugänglichen interaktiven Karte festzuhalten.

So kann die Ortsgeschichte jederzeit abgerufen werden», heisst es in der Mitteilung. Zudem soll anstelle der geplanten Themenausstellung eine Dauerausstellung geschaffen werden, die 2023 eröffnet werden soll. Das Museumsteam hat mit den dafür nötigen Arbeiten bereits begonnen. Das Museumsteam besteht aus Françoise Oklé, ­Brigitte Diggelmann, Lotti Locher, Mike Grendelmeier und Urs Spörri. (liz)