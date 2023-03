Bergdietikon Ausserordentlichen Steuererträgen sei Dank – die Rechnung 2022 ist besser als erwartet Budgetiert war ein Minus von rund 1,1 Millionen Franken. Nun präsentiert der Bergdietiker Gemeinderat eine Jahresrechnung mit einem Plus von 550 000 Franken.

Gute Nachrichten aus dem Gemeindehaus Bergdietikon: Die Jahresrechnung 2022 schliesst deutlich besser als erwartet. Bild: Severin Bigler

Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Bergdietikon präsentiert sich besser als erwartet. Sie schliesst mit einem Plus von knapp 550 000 Franken. Budgetiert war ein Minus von rund 1,1 Millionen Franken. Hauptgrund für das gute Ergebnis sind unvorhergesehene Steuererträge aus den Vorjahren und bei den Grundstückgewinnsteuern, wie die Gemeinde in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen konnten demnach rund 100’000 Franken mehr vereinnahmt werden als budgetiert. Die um 1,6 Millionen Franken bessere Steuereinnahmen generierten sich aber hauptsächlich aus den Steuern aus den Vorjahren und den Quellensteuern, die zusammen eine knappe Million Franken ausmachen, heisst es in der Mitteilung. Bei der Grundstückgewinnsteuer konnten rund 277 000 Franken mehr eingenommen werden als geplant. Dafür sind

590 000 Franken weniger Erbschaftssteuern verbucht worden als budgetiert. «Dies ergibt sich aus einem einzelnen Ereignisfall, der nicht wie erwartet 2022 verbucht werden konnte», schreibt die Gemeinde hierzu.

Tiefere Ausgaben tragen zu gutem Ergebnis bei

Neben den Steuereinnahmen haben laut Gemeinde aber auch Sparmassnahmen zum guten Ergebnis beigetragen. So habe die allgemeine Verwaltung knapp 100 000 Franken weniger gekostet als budgetiert. Rund 116 000 Franken über dem Budget liegen hingegen die Gesundheitskosten. So habe es bei den Beiträgen an Kranken-, Alters- und Pflegeheimen Mehrkosten von rund 94 000 Franken gegenüber dem Voranschlag gegeben. Die Kosten der ambulanten Krankenpflege hätten das Budget um rund 29 000 Franken überstiegen. Dies, weil rund 75 Prozent mehr Leistungsstunden bei der Spitex bezogen worden seien. Trotz den massiven Mehrleistungen seien die Kosten allerdings nur um 40 Prozent höher als budgetiert.

Weil die Anzahl der Sozialhilfefälle entgegen der Prognose des Gemeinderats leicht zurückgegangen sei, seien die Kosten für die soziale Sicherheit knapp 87 000 Franken tiefer als budgetiert. Auch beim Bereich Verkehr und Nachrichtenübermittlung liegen die Kosten unter Budget. Und zwar um rund 223 000 Franken. So seien bei den Kantonsstrassen Minderkosten von rund 99 000 Franken angefallen. Beim Strassenunterhalt der Gemeindestrassen sei das Budget um knapp 62 000 Franken nicht ausgeschöpft worden.

Investitionen waren tiefer als budgetiert

Die Nettoinvestitionen betrugen 2022 rund 1,67 Millionen Franken. Das sind 870 000 Franken weniger als budgetiert. Die Differenz sei wegen Vorverschiebungen von Zahlungen für das Projekt «Umbau Schulhaus 1» ins Rechnungsjahr 2021 und wegen Verzögerungen beim Strassenprojekt Gyrhaldenstrasse/Klosterstrasse entstanden.

Bezüglich der künftigen Entwicklung der Finanzen zeigt sich die Gemeinde verhalten optimistisch. Die Finanzplanung bleibe aufgrund der hohen Abschreibungen defizitär und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine würden stark zunehmen. Der Schuldenberg von rund 1250 Franken pro Einwohnerin und Einwohner solle Stück für Stück abgetragen werden. «Es ist darum sehr wichtig, unserer guten Finanzlage Sorge zu tragen, indem wir bisherige Ausgaben hinterfragen und künftige Mehrausgaben sorgfältig abwägen», wird Finanzvorstand Claudio Giovanoli (FDP) in der Mitteilung der Gemeinde zitiert.