Bergdietikon Aargauer Parlamentsmitglieder können sich neu vertreten lassen – das Volk sagt Ja Der Aargau wird seine Verfassung ändern. Auch das Bergdietiker Volk hat sich für die Änderung ausgesprochen.

Der Aargauer Grosse Rat tagt jeweils im Grossratsgebäude in der Kantonshauptstadt Aarau. Sandra Ardizzone

Der Aargau und damit auch die Gemeinde Bergdietikon stimmte am gestrigen Abstimmungssonntag auch über eine kantonale Vorlage ab. Konkret ging es darum, ob sich die Mitglieder des kantonalen Parlaments – der Aargauer Grosse Rat – künftig unter bestimmten Bedingungen vertreten lassen können, wenn sie verhindert sind. Das Aargauer Volk stimmte dieser Verfassungsänderung deutlich zu mit einem Ja-Anteil von 64,4 Prozent.

Von den 200 Aargauer Gemeinden sagten nur einige Gemeinden in den westlichen Bezirken Zofingen und Kulm sowie eine Gemeinde im Bezirk Muri Nein. Im Bezirk Baden sagten alle Gemeinden Ja, darunter Bergdietikon mit 671 Ja-Stimmen und 192 Nein-Stimmen, was einem Ja-Anteil von 77,8 Prozent entspricht. In Spreitenbach betrug der Ja-Anteil 65,8 Prozent, in Würenlos 70,4 Prozent und in Killwangen 63,9 Prozent.

Stellvertretung bei Abwesenheit

Die neue Stellvertreter-Regelung sieht vor, dass eine Stellvertretung nicht einfach so möglich ist, sondern insbesondere bei Abwesenheit infolge Mutterschaft, Krankheit oder Unfall. Um die Vertretung zu bestimmen, gelten jeweils die gleichen Regeln wie für das Nachrücken bei Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Parlament. Die Vertretung ist nicht zwingend, die Minimaldauer beträgt drei Monate und die Maximaldauer ein Jahr.

Der Bezirk Baden, zu dem die Gemeinde Bergdietikon gehört, stellt im 140-köpfigen Grossen Rat 30 Mitglieder.