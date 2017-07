Wie der FC Zürich am Freitag bekanntgab, wechselt der 21-jährige Torhüter Novem Baumann aus Bergdietikon per sofort und bis Ende Saison 2017/2018 leihweise zum FC Rapperswil-Jona, der auf diese Saison hin in die Challenge League aufgestiegen ist. Der schweizerisch-philippinische Doppelbürger ist seit 2006 beim FC Zürich, bei welchem er einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung absolvierte. «Wir wünschen Novem viel Glück und Erfolg», schreibt der FCZ in seiner Mitteilung. Auch im Limmattal werden ihm viele die Daumen drücken.

Baumann begann beim FCZ in der U16 und durchlief die FCZ-Academy. In seiner Zeit bei der U21 des FCZ wurde er kurz an den SV Höngg und den FC Wil ausgeliehen. Vor seiner Zeit beim FCZ hatte Baumann bei den Junioren des FC Urdorf und des FC Oetwil-Geroldswil gespielt. Auch für die Schweizer Nati war er im Einsatz (von U15 bis U20).