Ende Juli wurde das Kontakt- und Rayonverbot aufgehoben und wenige Wochen später, am letzten Sonntag, hat der Täter zugeschlagen. Ein 37-Jähriger hat in einem Dietiker Mehrfamilienhaus mutmasslich seine Ehefrau getötet (die Limmattaler Zeitung berichtete). Es ist die vierte Tötung an einer Partnerin in den letzten drei Monaten. «Es hat im Kanton Zürich tatsächlich eine extreme Häufung der Fälle gegeben. Das macht mich fassungslos.» Das sagt Pia Allemann, Co-Geschäftsleiterin der Beratungs- und Informationsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft (BiF). Die Polizei müsse pro Woche 12 bis 13 mal pro Tag aufgrund häuslicher Gewalt ausrücken.

Der Ehemann der getöteten Frau ist der Polizei bekannt: Er hatte bereits zweimal ein Kontakt- und Rayonverbot zu seiner Ehefrau. Das erste Rayonverbot 2017 verletzte der 37-Jährige mehrmals. Das zweite Verbot, das vom April bis Juli dieses Jahres verhängt wurde, respektierte er. Doch nach Ablauf der Frist tötete er mutmasslich seine 34-jährige Ehefrau, von der er bereits einige Monate getrennt wohnte. Wäre nun eine Verlängerung des Rayonverbots hilfreich? René Isler, Polizist und Zürcher SVP-Kantonsrat, verneint. Er ist Mitglied der Kommission für Justiz und öffentliche Sicherheit.

«Ein Verbot ist in erster Linie einfach einmal ein Stück Papier. Wenn jemand eine böse Absicht hat, dann nützt das nichts.» René Isler, Polizist und Zürcher SVP-Kantonsrat

, sagt Isler. In einem solchen Fall müsste man eine Fussfessel haben oder die Täter, insofern sie Ausländer seien, des Landes verweisen. Doch das seien utopische Forderungen. Schärfere Strafe beim Übertritt des Rayonverbots Allemann plädiert nicht für eine Verlängerung des Rayonverbots auf Gesetzesebene. Sie hat eine andere Idee: Die Staatsanwaltschaft sollte den Gefährdern, in 90 Prozent der Fälle sind es Männer, möglichst mitsamt dem Rayonverbot auch die Verpflichtung für ein Lernprogramm aufgeben. Zudem müssten die Täter bei Verstössen gegen das Rayonverbot stärker bestraft werden: «Bei einem Verstoss gibt es nur eine Busse», sagt Allemann. Das sei zuwenig. Man müsste das Gesetz so ändern, dass jene, die das Kontaktverbot verletzen, in Haft kommen. Denn eine Busse schmerze die Gefährder nicht nur zu wenig, sie komme auch erst lange nach den Verstoss an und sei somit nicht effektiv.

Kommt es zu einer Verletzung des Rayonverbots, müssen sich die Frauen auf dem Polizeiposten melden und eine Anzeige wegen Verletzung der Schutzmassnahmen stellen. Das ist laut Allemann für viele Opfer bereits eine grosse Hürde. «Sie haben in dieser Situation einerseits bereits viele zusätzliche Aufgaben, die sie erfüllen müssen und anderseits haben sie auch Angst, dass sich die Situation durch das Einmischen der Polizei verschärft.» Diese Befürchtung sei jedoch meist nicht begründet. Im Gegenteil: Mit dem deeskalierenden Verhalten der Polizei habe man in den letzten Jahren den Druck vom Opfer auf den Täter legen können. Die Polizei wurde vom Vermittler zum Ermittler Früher hat die Polizei bei häuslicher Gewalt mehr zwischen den Parteien vermittelt, heute ermittelt sie gegen den Täter. «Dabei kann die Frau in der Wohnung bleiben und der Gefährder muss weg», sagt Allemann. Zudem wurde der Prozess proaktiv: Die Beratungsstelle BiF telefoniert automatisch jeder Frau, bei der Schutzmassnahmen aufgrund häuslicher Gewalt verhängt wurden.

Ein Hilfeschrei genügt und das Rad läuft. René Isler, Polizist und Zürcher SVP-Kantonsrat