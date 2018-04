Philippe Keiser gräbt in Dietikon am Limmatufer im Sand, als wäre er ein Goldwäscher. Doch statt des Edelmetalls zieht er Überreste eines Plastiksacks aus dem Boden. Aber auch das ist für ihn ein Fundstück, das er mitnimmt. Denn Keiser sammelt den Abfall und registriert ihn für den Swiss Litter Report. Dabei handelt es sich um eine Erhebung von Littering-Abfällen an den wichtigsten Schweizer Gewässern. Durchgeführt wird sie vom Verein Stopp Plastic Pollution, dem WWF sowie der Bewegung Hammerdirt. «Als ich auf das Projekt aufmerksam wurde, war mir schnell klar, dass ich mitmachen werde», sagt der Student.

Die einjährige Erhebung startete im April 2017 und wurde monatlich an insgesamt 112 Standorten durchgeführt. Bis Dezember wurden von allen freiwilligen Helfern rund 80 000 Abfallgegenstände erfasst. Bis zum Ende des Projekts werden noch viele dazukommen. Auch in Dietikon: Keisers Suchgebiet ist das mit Kieselsteinen gesäumte linke Ufer an der Limmat unterhalb des Wehrs. «Als Freiwilliger konnte ich den Platz selbst wählen und hier schien es mir ideal», sagt der 29-Jährige. Damit er offiziell Teilnehmer für das sogenannte Citizen-Science-Projekt wurde, musste er zunächst eine Schulung beim WWF absolvieren. An einem Nachmittag lernte er, den Abfall in ein paar Dutzend Kategorien zu unterscheiden. «Es gibt beispielsweise nicht nur eine Sorte Papier, sondern auch plastifiziertes Papier. Das gilt es zu unterscheiden.»

Plastik steht im Fokus

Auch letzte Woche, am letzten Tag der Erhebung, findet Keiser so einigen Müll in der Erde, im Sand, zwischen den Steinen oder in den Bäumen und Sträuchern am Ufer. Von links nach rechts bewegt er sich mit Adlersaugen und füllt seinen Kehrichtsack mit immer mehr Abfall. Neben Zigarettenstummeln findet er leere Bierdosen, Glasscherben, Baumaterial, Plastik in allen Variationen und undefinierbare Dinge. «Ich habe hier auch schon einen Autoreifen und Elektrogeräte gefunden. Da frage ich mich schon, warum jemand solche Dinge hier liegenlässt oder wie sie ins Wasser gelangen und letztlich angespült werden.» Er findet aber auch einen nützlichen Gegenstand: eine kleine Gartenschaufel. Sie ist Keiser dabei behilflich, weiteren Müll aus dem Boden zu befreien.