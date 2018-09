Seit knapp zehn Jahren lebt Beat Steiger im Zelgli-Quartier in Schlieren. Der 40-jährige wurde in Zürich Höngg geboren, lebte jedoch auch schon in Oberengstringen. Er absolvierte die Lehre auf einer Bank, heute arbeitet er als Analyst auf einer kleinen Privatbank in der Zürcher Innenstadt.

Seine Hobbys sind Sport sowie Reisen und Gartenarbeit. Steiger ist verheiratet und Vater eines Kindes.