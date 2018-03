Stellen Sie sich vor, Sie stehen eines Morgens am Bahnhof Schlieren im Jahr 1902. Ihr Name ist Carl Meyer, sie arbeiten in der Wagi und sind gerade aus jenem Zug gestiegen, der sich wieder dampfend in Bewegung setzt. Sie laufen zur nahen Fabrik und nehmen staunend die vergangene, aber vertraute Umgebung wahr. In der Wagi angekommen, machen sie sich in der Montagehalle ans Werk. Sie riechen das Eisen und berühren ihr Werkzeug, obwohl sie wissen, dass sie sich in der Gegenwart befinden – eine Zeitreise, die bald Realität werden könnte.

Der Verein HistoricSchlieren, der das historische Erbe der schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren betreut, plant für sein Museum, das letzten September auf dem Wagi-Areal eröffnet wurde, eine neue Attraktion, die den Blick in die Vergangenheit offenbart. «Unser Platz im Museum ist begrenzt, aber wir haben jetzt eine Möglichkeit gefunden, wie wir unsere Besucher trotzdem auf einen Rundgang einladen können», sagt Patrick Bigler, Vizepräsident des Vereins. Eine neuartige Virtual-Reality-App ist der Schlüssel. «Wir wollen den damaligen Zustand der Fabrik so authentisch wie möglich virtuell darstellen», sagt Bigler. Damit dies gelingt, sichten er und weitere Vereinsmitglieder derzeit rund 150 Fotografien und Glasplatten aus der Zeit um 1900, die für das Projekt als Vorlage dienen sollen. Auch ist der eingangs erwähnte Carl Meyer keine fiktive Person, sondern ein damals tatsächlich im Werk beschäftigter Arbeiter, wie Einträge im Lohnbuch der Fabrik aufzeigen. Seine Sicht der Dinge auf die damalige Wagi soll eine Firma programmieren, die auf das Gestalten von virtuellen Welten spezialisiert ist.