Bachelor schickt die Kandidatinnen auf diese 15 Meter hohe Wasserrutsche

In der vierten «Bachelor»-Folge mit dem Dietiker Frauenschwarm Patric Haziri geht es steil in die Höhe: 15 Meter hoch und 31 Meter lang ist die Wasserrutsche, auf der Haziri einen Teil der Kandidatinnen runterrutschen sehen will. An ihrem Ende neigt sich die Rutsche wieder kurz in die Höhe, sodass sie zur Schanze wird und die Frauen so richtig durch die Luft gewirbelt werden, ehe sie im Pool landen. Am meisten Mut zeigt die Kandidatin Amy: In der letzten Folge hat sie schon Blut getrunken für den Bachelor und jetzt, in der gestern Abend gezeigten Folge, rutscht sie freiwillig als Erste. «Action ist immer gut, ich bin froh, wenn eine Frau mitzieht», sagt Haziri. Er steht oben auf der Rutsche. Und damit zu weit weg, um zu sehen, wie gleich bei zwei Kandidatinnen der Bikini auseinanderfällt.

Ganz fest sitzt der Bikini hingegen bei Kandidatin Rivana. Als einziger Angsthase getraut sie sich nicht auf die Rutsche, trotz gutem Zureden von Haziri. Dennoch belohnt Haziri nicht nur Kandidatin Amy, sondern auch Rivana mit einem gemeinsamen Date.

Dort spricht er dann wieder von Abenteuern. Ob Klettern, River-Rafting oder Bungee-Jumping: Haziri hat’s gemacht. «Ich bin ein abenteuerlustiger Mensch. Die Frau an meiner Seite braucht Pfeffer im Arsch.»

Als er dann beim Date von den Kandidatinnen Amy und Rivana ihr emotionalstes und bedrückendstes Erlebnis hören will, erzählt ihm Amy die Geschichte von ihrem drogensüchtigen Ex-Freund, der sie misshandelte. Und Rivana? Sie heult und heult. Und erzählt vorerst nichts. Trotzdem schickt Haziri Kandidatin Amy weg – und gibt ihr in der Nacht der Rosen auch noch den Laufpass – um das Date allein mit Kandidatin Rivana zu verbringen und sie abzuknutschen, zuerst auf dem Schiffsteg, dann im Wasser. «Es hat nach Salzwasser geschmeckt, aber sie hat sehr schöne Lippen», lautete das Fazit von Haziri, der immer für eine Überraschung gut ist.

Auch Andrina Santoro kommt zu Besuch

So kommen beispielsweise die letzte Bachelorette, Andrina Santoro, und ihr Freund Kenny Leemann zu Besuch, um die Fitness der Kandidatinnen zu testen. Zudem müssen sie Buddhas und Treppenstufen zählen und dann das eine vom anderen subtrahieren. Resultat: Keine einzige findet die richtige Lösung.

Ob Haziri die richtige Frau findet? Bei der nächsten Folge am Montag um 20.15 Uhr auf 3+ kommt man der Antwort nochmals ein Stück näher.