Aufklärungsarbeit ist nötig: Was Dietikon für ein gutes Klima tut

Seit 1993 investiere Dietikon im Rahmen von Förderprogrammen jährlich rund 50'000 Franken, um nachhaltige Entwicklungen zu begünstigen, sagte Anton Kiwic (SP), Hochbauvorstand und Präsident der Energiekommission Dietikons. Doch ein Blick auf die Statistik zeigt, dass die Ausgaben in den vergangenen drei Jahren immer unter 50'000 Franken blieben. Das Angebot ist laut Kiwic immer noch zu wenig bekannt. Auch deshalb organisiere die Stadt Abende wie diesen. Gemeint war der Anlass «Herausforderung Klimawandel», an dem neben Kiwic die WWF-Projektleiterin Myriam Planzer und der ETH-Professor Nicolas Gruber am Donnerstagabend im Stadthaus über den Klimawandel referierten.



Vor allem KMUs hätten in der Vergangenheit nur wenige Anträge an die Stadt gestellt, sagte Kiwic und fügte an: «Ich nutzte die städtische Unterstützung selbst, als wir unser Haus mit einer Erdsonde ausrüsteten.» Aktuell werde das Förderprogramm im Stadtrat überarbeitet. Er würde den Unterstützungsbeitrag gerne für sechs bis acht Jahre auf 100'000 Franken jährlich erhöhen. Auch weil «förderwürdige Anlagen der 1990er-Jahre teilweise nicht mehr dem heutigen Stand entsprechen.» Damit die Gelder auch wirklich genutzt werden, hat die Stadt noch Aufklärungsarbeit vor sich. Auch die kostenlose städtische Energieberatung für Private und Unternehmen habe noch viel freie Kapazitäten, sagte Kiwic.



In seinem Vortrag zeigte er auf, was Dietikon gegen den Klimawandel unternimmt. Die Anzahl Hitzetage pro Jahr werden aufgrund des Klimawandels deutlich zunehmen. Besonders betroffen sind engbebaute und versiegelte Flächen wie das Zentrum und die Silbern. Deshalb versuche die Stadt, bei neuen Bauprojekten dafür zu sorgen, dass nicht zu viel Boden versiegelt wird und die Häuser so gebaut werden, dass die Luft optimal durchströmen könne. Als Beispiel nannte er das mit einem grossen Zentrumspark geplante Quartier Niderfeld. Auch bei der künftigen Entwicklung des Bahnhofgebiets gingen alle Konzepte von einer grünen Oase zwischen Bahnhof und Markthalle aus, ergänzte er.



Seit dem letzten grossen Hochwasser 1999 arbeiten Stadt und Kanton laut Kiwic an Lösungen, um die Bevölkerung künftig besser zu schützen. Die grössere Gefahr gehe dabei von der Reppisch aus. Deshalb fasse die Stadt derzeit die Möglichkeit ins Auge, oberhalb der Grunschen bei Hochwasser das Reppischwasser durch ein Abflussrohr unter der Stadt bis zum Golfplatz umzuleiten.



Mehr Begegnungszonen für Langsamverkehr



Zudem hob Kiwic das Label Energiestadt Gold hervor, das Dietikon kürzlich zum zweiten Mal verliehen wurde (die Limmattaler Zeitung berichtete). Bei eigenen Gebäuden setze die Stadt konsequent auf eine nachhaltige Bauweise. So habe man beim neuen Kindergarten Steinmürli den Ausbaustandard Minergie-P-Eco erreicht, obwohl der Gemeinderat dies in der Planung aus Spargründen rausgestrichen hatte. Denn im letzten Moment sei die Stadt von der geplanten Gasheizung auf Fernwärme gewechselt.