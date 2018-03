Herkunft nicht vergessen

Bereits in den ersten Jahren offenbart sich das grosse Talent von Claudio Pätz. Seine Mannschaft habe in der Region ein Grossteil der Turniere gewonnen, erinnert sich sein Vater Hubert Pätz. Mit 14 erreichte Claudio bei seinem ersten Auftritt an der Schweizer Meisterschaft mit seinem Team gleich den vierten Platz. «Ich glaubte damals, das verspricht Gutes für seine Juniorenzukunft», sagt Hubert Pätz. Weiter habe er aber noch nicht gedacht.

Als älterer Jugendlicher verliess Claudio Pätz den Lokalverein auf der Suche nach grösseren Herausforderungen. Mitglied ist er aber geblieben beim CC Limmattal und trainiert auch heute immer wieder in Urdorf. «Es ist mein Heimklub und mein Zuhause, weil ich alles schon von klein auf kenne», sagt er. Nur dank vielen wichtigen Wegbereitern in Urdorf habe er es so weit geschafft. «Man darf nicht vergessen, woher man kommt.» Auch seinen Eltern ist er extrem dankbar. Sie hätten ihn immer unterstützt, ohne je Druck aufzubauen: «Ihnen war immer wichtig, neben dem Sport noch ein Standbein zu haben.»

Grundstein für Olympia-Medaille

Im Curling werde wegen der Olympischen Spiele häufig in Vierjahreszyklen geplant, sagt Pätz. Obwohl er mit dem CC Adelboden im Team von Skip Sven Michel über Jahre national und international Erfolge gefeiert hatte, war nach den Winterspielen in Sotschi 2014 für ihn die Zeit reif für einen Wechsel. Weil nur wenige Teams in der Schweiz auf höchstem Niveau spielen, wechselte er nach Genf zur Mannschaft von Peter de Cruz. Als wäre es nicht schwer genug, sich als Neuling in das bereits eingespielte Team einzufügen, stiess er zusätzlich auf eine Sprachbarriere und musste sein Schulfranzösisch entstauben, um sich mit seinen neuen Teamkollegen austauschen zu können.

Von Anfang an war das Ziel klar: die Olympischen Winterspiele 2018. Nach harzigem Beginn wuchs die Mannschaft näher zusammen und die Resultate stellten sich ein. Auf Bronze an der Schweizer Meisterschaft 2015 folgte ein Jahr darauf Silber und 2017 schliesslich die Goldmedaille, die gleichzeitig die Qualifikation für Südkorea darstellte. Mit verantwortlich für die gute Entwicklung war der Fokus auf die mentale Arbeit. «Ich glaube, neben dem Eis wären wir nie Freunde geworden», sagt Pätz. Aber auf dem Eis wurden die vier Mannschaftskollegen zur verschworenen Einheit mit «gutem Teamspirit». An der Weltspitze sei es schwer, sich technisch oder taktisch abzuheben. Meistens entscheide dann der Kopf das Spiel. «In schweren Momenten hat sich gezeigt, dass wir als Team funktionieren und Krisen überstehen können», sagt er. Das haben die vier in Pyeongchang bewiesen, als sie so manche bittere Niederlage schnell abhakten.

Teamsport als Lebensschule

Der Mannschaftsgedanke hat den inzwischen für die Liebe ins Zürcher Oberland gezogenen Pätz am Curling schon immer fasziniert. Von klein auf wollte er nie einen Einzelsport ausüben. Weil die Mannschaften nur aus vier Spielern bestehen, sei die soziale Dynamik im Curling ganz anders als etwa im Fussball. «Man muss lernen, Konflikte auszutragen und zusammen an einem Strang zu ziehen.» Davon könne er auch im Beruf profitieren.

Nachdem er während seiner Sportkarriere vor allem Teilzeit arbeitete, freue er sich, nun voll ins Berufsleben zu starten und etwas Distanz zur professionellen Curling-Welt zu haben: «Es war eine extrem spannende und aufregende Zeit. Aber man ist immer unter Strom.» Mittelfristig plant er, die Treuhandfirma des Vaters zu übernehmen. Dem Curling will er aber als Breitensportler erhalten bleiben. Dafür geniesse er es zu sehr, auf dem Eis zu sein. Ein «Gefühl von Freiheit, wie in einer eigenen Welt zu sein», wie er es beschreibt. Er könne sich auch vorstellen, dereinst als Trainer oder Berater tätig zu werden, um sein Wissen an Junge weiterzugeben. Und fügt verschmitzt hinzu: «Ich hoffe, dass meine Schwester mich jetzt auch mal nach Tipps fragt.»