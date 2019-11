Auf Liechti folgt Hertach: Wechsel in der Führung der Regiospitex

Mit Hertach habe «ein erstklassiger Nachfolger für die Geschäftsführung der Regiospitex Limmattal» gefunden werden können, heisst es in einer Mitteilung. Er habe sich in einem umfassenden Bewerbungsprozess durchgesetzt und dabei sowohl die Findungskommission als auch den Vorstand vollumfänglich überzeugt. Ausschlaggebend seien unter anderem Hertachs bisheriger beruflicher Werdegang, dessen Persönlichkeit und dessen Vorstellungen über die zukünftige Führung der Regiospitex gewesen, heisst es weiter. Der designierte Geschäftsleiter verfügt sowohl über eine umfangreiche pflegerische Ausbildung (dipl. Pflegefachmann HF, dipl. Experte Anästhesiepflege NDS HF und dipl. Rettungssanitäter HF) als auch eine entsprechende Managementausbildung (Master of Advanced Studies ZFH in Health Care Management). Nach verschiedenen beruflichen Stationen in den Kantonen Zürich und Aargau war er von 2011 bis 2015 Leiter der Anästhesie im Spital Zofingen und seither Leiter Pflege im Departement Chirurgie am Luzerner Kantonsspital.

«Die Regiospitex Limmattal ist überzeugt, mit Manfred S. Hertach eine im Gesundheitswesen versierte Fachperson und einen qualifizierten Geschäftsführer gefunden zu haben, der die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden sowie der Vorgesetzten und Trägergemeinden gleichermassen erfüllen kann», heisst es in der Mitteilung.

Elsbeth Liechti wird mit Erreichen des Pensionsalters die Regiospitex per Ende April 2020 verlassen. Sie hat, zunächst als Geschäftsleiterin der Spitex Dietikon und seit 2008 als Geschäftsführerin der Regiospitex Limmattal, die Organisation stark geprägt und mitentwickelt. (liz)