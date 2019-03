Morena Fiore packt ihren Gegner an der Hüfte und dreht ihn mit einer geschickten Bewegung auf den Rücken. Stone Perlungher landet auf der schwarzen Matte. Er lacht und rappelt sich wieder auf. Als Nächstes packt Morena seine Wade und dreht ihn nochmals auf den Rücken. Stone kann sich gerade noch auffangen, bevor er mit dem Rücken auf der Matte aufkommt. Das alles ist eine eingeübte Show – die beiden 13-Jährigen lachen und wenden die Griffe an, die sie in den letzten Monaten erlernt haben.

Morena hat die Haare zu einem Zopf zusammengebunden und trägt weite Trainerhosen. «Hier kann ich meine Aggressionen loswerden. Das macht mir sehr Spass», sagt sie. Seit einem Jahr trainiert sie im Zürcher Ringerclub (ZRC) in Schlieren. Neben dem Ringen reitet sie alle zwei Wochen. Doch die drei Ringlektionen pro Woche haben für die Schlieremerin höchste Priorität: «Müsste ich mich zwischen den Sportarten entscheiden, würde ich wahrscheinlich das Ringen wählen», sagt sie.

Am Samstag wird sie mit 20 weiteren Kindern in der Jugendkategorie in Uznach Haslen gegen andere Mannschaften antreten. Wiegen, Nummer fassen, warten bis man ausgerufen wird und dann zweimal zwei Minuten ringen. Morena weiss, was auf sie zukommt. Sie trat bereits an einigen Wettkämpfen an. «Dieses Mal möchte ich unbedingt einen Podestplatz erreichen», sagt sie.

Ringen kehrt in die Stadt zurück

Es ist das zweite Mal, dass der ZRC an den Mannschaftsmeisterschaften von «Swiss Wrestling» teilnehmen wird. «Wir haben dieses Mal reale Chancen, ins Finale zu kommen. Das wäre gleichzeitig eine grosse Überraschung für die anderen eingesessenen Clubs», sagt Rafael Perlungher, der Vater von Stone. Der Schlieremer gründete den Verein vor drei Jahren und ringt selbst, seit er siebenjährig ist. In den 1950er Jahren war Ringen auch in den grossen Städten wie Zürich oder Basel beliebt. Danach sei sie von anderen Sportarten aufs Land verdrängt worden und als Bauernsportart belächelt worden, erklärt Perlungher.

In den letzten Jahren hat das Ringen auch dank der Trendkampfsportart Mixed Martial Arts (MMA) die urbanen Gebiete wieder zurückerobert. Perlungher wollte ursprünglich ein MMA-Center eröffnen. «Doch es wäre unverantwortlich, MMA ohne Ringen zu unterrichten», sagt er. Deshalb habe er auch Ringen angeboten. Schliesslich haben sich so viele Ringer angemeldet, dass er heute mehr Ringer als MMA-Kämpfer betreut. Auch die Kinderklasse von

6 bis 18 Jahren wuchs stetig. In den letzten Monaten löste Perlungher zusätzlich zehn neue Lizenzen für die Kinder. «Mit dem Ringen sollte man früh anfangen», sagt er.