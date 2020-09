Auf der Grien-Insel wird an der Energiezukunft getüftelt

Die Digitalisierung sei der grosse Treiber in der Stadtentwicklung, sagt Jörg Haller, der bei den EKZ für die öffentliche Beleuchtung und den Bereich Smart City zuständig ist. Diese Entwicklung biete grosse Chancen, ist Haller überzeugt. So könnten einerseits Gemeinden ihre Infrastrukturen nachhaltiger und effizienter nutzen, andererseits könnten Bewohner von einem höheren Komfort profitieren.

Das klassische Beispiel stellt bei den EKZ natürlich die öffentliche Beleuchtung dar. Mit einer intelligenten Steuerung der Strassenlampen können die Energiekosten reduziert werden, sagt Haller. Schon seit 2015 wird an der Birmensdorferstrasse in Urdorf das «verkehrsbeobachtende Licht» erfolgreich getestet: Je nach Verkehrsaufkommen, das Sensoren in Echtzeit messen, verändert sich die Leuchtstärke. «Im Vergleich zu früher kann fast ein Drittel Energie eingespart werden, bei gleich hoher Sicherheit», sagt Haller. Weitere Versuche sind im Gang.

Nicht nur die gesamte Beleuchtung, sondern auch der einzelne Kandelaber könne smarter werden, sagt Jörg Haller. So liessen sich verschiedene Systeme in ihn integrieren. An «multifunktionalen Lichtmasten» können so auch gleich Elektrofahrzeuge oder E-Bikes aufgeladen werden. Ein Statuslicht am Mast, das grün oder rot aufleuchtet, zeigt auch gleich von weitem an, ob die integrierte E-Bike-Ladestation frei ist. Das, sagt Haller, sei doch für die Nutzer ein toller Service. Dass die Masten auch ein öffentliches WLAN bieten oder Umweltdaten zu Feinstaub sammeln könnten, erwähnt er in Nebensätzen.

Auf der Grien-Insel testen die EKZ viele kleine Sensoren an unterschiedlichen Orten. In den Abfallcontainern messen diese, wie stark sie gefüllt sind. An einem Mast registriert ein anderer, wie laut es ist – und lässt ab einem gewissen Dezibelwert ein Alarmlicht aufleuchten. Weitere Sensoren zeichnen auf, wie viel Verkehr über die Überlandstrasse rollt. Alle erhobenen Daten fliessen zentral in die Zukunftsgarage, wo sie übersichtlich dargestellt werden.

Wozu all das am Ende gut sein kann, ist noch nicht restlos klar. «Es bestehen ganz verschiedene Möglichkeiten, wie sich alle Daten nutzen lassen», sagt Haller, der in der Zukunftsgarage weiter tüfteln will. Ein Lärmsensor könnte beispielsweise im Kampf gegen zu laute Autos eingesetzt werden. Oder der Verkehr könnte, wenn es in einem Quartier zu laut werde, automatisch umgeleitet werden. (og)