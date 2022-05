Weiningen/Geroldswil Auf der Fahrweidstrasse kommt es Mitte Juni zu einer Vollsperrung Auf dem mittleren Abschnitt der Fahrweidstrasse in der Fahrweid stehen bald Deckbelagseinbauten an. Aus Gründen der Arbeitssicherheit und der Einbauqualität der obersten Belagsschicht muss der betroffene Bereich für sämtlichen Individualverkehr komplett gesperrt werden.

Die Fahrweidstrasse wird vom 11. bis zum 13. Juni 2022 auf einem Abschnitt wegen Bauarbeiten komplett gesperrt. Archivbild: Alex Spichale

Die Vollsperrung beginnt am Samstag, 11. Juni um 4.30 Uhr und dauert bis am Montag, 13. Juni um 5 Uhr, heisst es in einer im Auftrag der Gemeinden Weiningen und Geroldswil versandten Mitteilung der verantwortlichen Ingenieurbüros. In diesem Zeitraum sind laut Mitteilung die Zu- und Wegfahrten der direkt angrenzenden Liegenschaften sowie der Au- und Lenggenbachstrasse nicht möglich. Die Vorarbeiten beginnen bereits am Montag, 30. Mai. Bei schlechtem Wetter verschieben sich der Belagseinbau und die damit verbundene Vollsperrung auf das Wochenende vom 16. und 17. Juli.

Während der Vollsperrung der Fahrweidstrasse wird der Busverkehr über die Limmattal-/Umfahrungsstrasse und die Niederholzstrasse geführt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich nördlich am Kreisverkehr «Fahrweidstrasse/Limmattalstrasse» und südlich im Bereich «Niederholzstrasse / Querstrasse». Fussgänger können den Gehweg entlang der Fahrweidstrasse ohne Einschränkung nutzen.

Wie die Gemeinde Geroldswil zudem informiert, erfolge nebst den Deckbelagsarbeiten in der Fahrbahn der Fahrweidstrasse auch die Instandstellung der südlichen Giessackerstrasse sowie des angrenzenden Parkplatzes an der Fahrweidstrasse 49. Für diese Arbeiten werde der südliche Bereich der Giessackerstrasse für den Zeitraum vom Dienstag, 31. Mai bis zum Mittwoch, 8. Juni gesperrt. Die Zufahrt über die nördliche Giessackerstrasse bleibe jederzeit gewährleistet. Entlang der Fahrweid-, Au- und Brunaustrasse sei überdies der Deckbelagseinbau im Gehweg ausstehend. Dieser erfolge etappenweise.