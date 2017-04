Neben den Musikern muss das OK auch noch die Vereine aus dem Dorf mit ins Boot holen. Dafür wurden zuletzt die Dutzenden Vereine angeschrieben, um abzuklären, wer alles mithelfen und zum Beispiel ein Beizli führen will. Die Organisatoren und die Vereinsverantwortlichen treffen sich alle am 14. Juni, um die weitere Planung zu besprechen. «Dann wissen alle, woran sie sind», sagt Nydegger. Denn als im Januar 2016 den Vereinen bereits einmal ein neues Weinfestkonzept vorgestellt wurde, hagelte es Proteste. Das soll diesmal anders werden, schliesslich ist man dieses Mal auch ein halbes Jahr früher dran. Bis September soll dann das definitive Konzept inklusive Budget stehen.

Das Fest soll im Zweijahresrhythmus stattfinden. «Bei einem Einjahresrhythmus müssen die Vereine, kaum haben sie das vergangene Jahr abgerechnet, mit der Organisation des nächsten beginnen. Das macht es zum Teil schwierig, genug Helfer zu finden», erklärt Nydegger.

Am Samstagnachmittag soll es jeweils wie auch beim Weinfest ein spezielles Kinderprogramm geben. Das OK hat schon über zehn Sitzungen abgehalten. «Ich schätze, dass schon 80 Prozent des Festkonzepts stehen», sagt Nydegger. «Diesmal kommt das Fest also zustande. Wir rechnen mit 4000 bis 5000 Gästen, verteilt über die drei Tage.» Denn ein Fest wie «Oberengstringen Total» wird nicht nur zum Treffpunkt für das Dorf, sondern auch für die Umgebung.