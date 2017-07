Ferien! Nirgends starten sie so wie an der Urdorfer Schulschlussfeier, auch bekannt als Examenessen. Im Festzelt auf dem Embri-Pausenplatz versammelten sich am Freitag 190 Gäste, die das Ende dieses ganz speziellen Schuljahrs feierten. Schliesslich hat die Schulgemeinde, mit Schulpräsident Stefan Zehnder (parteilos) an ihrer Spitze, bei der Volksabstimmung im September erfolgreich ihre Unabhängigkeit bewahren können. Da passte es umso mehr, als Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) in ihrer Rede sagte: «Die Volksschule ist eine wichtige Grundsäule unserer Demokratie.» Und diese Demokratie hatte noch weitere Ehrengäste an der Feier, darunter auch Brigitta Johner (FDP), alt Kantonsratspräsidentin aus Urdorf. Alle waren sie da, als gleich fünf Schulangestellte gefeiert wurden, die in den Ruhestand gehen. Primarlehrer und Heilpädagoge Rolf Katz verabschiedet sich diesen Sommer in den Ruhestand – nach 40 Jahren bei der Schule Urdorf –, zusammen mit seiner Frau, Primarlehrerin Verena Katz (28 Dienstjahre). Primarlehrerin Lisa Kern geht nach 39 Jahren in den Ruhestand. Und Heilpädagoge Jürg Willi hat sich ihn nach 24 Jahren verdient. Schulsozialarbeiter Christopher Szaday arbeitet noch bis Dezember und geht dann mit 16 Dienstjahren in Pension. Schulpräsident Zehnders Lob galt freilich allen: «Ihr macht einen super Job», sagte er. Da sind die Ferien – beziehungsweise die unterrichtsfreie Zeit – umso wohlverdienter.