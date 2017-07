Von den knapp 200 Asylsuchenden, die in Dietikon leben, haben rund 50 zurzeit keine definitiven Plätze. Sie wohnen in Gebäuden, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und die nur zeitlich befristet zur Verfügung stehen. Sie werden ab Spätsommer 2018 in der Unterkunft an der Urdorferstrasse wohnen.

Die 30 bis 40 Personen, die an der Schönenwerdkreuzung lebten, zügeln in die Unterkunft zwischen Bernstrasse und Autobahn. Die weiteren rund 80 Asylsuchenden, die in kleineren Liegenschaften auf dem ganzen Stadtgebiet wohnen, sind von der Rochade nicht betroffen, da deren Wohnungen nicht befristet sind.

Keine Abstimmung nötig

Die Kosten hat der Stadtrat in eigener Kompetenz gesprochen. Eine Behandlung im Gemeinderat oder eine Volksabstimmung seien nicht nötig, da die Investitionen durch Vorgaben übergeordneten Rechts und auf Grund fehlender Entscheidungsspielräume der Stadt als gebunden zu betrachten seien, wie Sozialvorsteher Roger Bachmann (SVP) erklärt – diese Lesart unterstütze auch der Kommentar zum Gemeindegesetz.

So könnten die Pläne höchstens noch Einsprachen der Anwohner durchkreuzen. Ganz unwahrscheinlich ist dies allerdings nicht. An einer Informationsveranstaltung für die Anwohner im Schulhaus Luberzen am Donnerstag sei teils «schon ziemlich massiver Widerstand» zu spüren gewesen, sagt Bachmann.

Unbegründete Ängste

Er hofft, dass sich die geäusserten Ängste als unbegründet herausstellen werden. Das Klischee der herumhängenden Asylbewerber sei mittlerweile ohnehin überholt, da die Stadt im Zuge der Verfahrensbeschleunigung fast keine Menschen mehr zugeteilt bekommt, die noch auf einen Entscheid warten und in dieser Zeit keiner Beschäftigung nachgehen können. Die anderen, jene mit Bleibeperspektive, hätten neben den diversen Integrations- und Beschäftigungsprogrammen gar keine Zeit, um den ganzen Tag herumzusitzen.

Vor allem unter den Anrainern der an der Urdorferstrasse geplanten Unterkunft habe es ausserdem auch mehrere Stimmen gegeben, die ihre Nachbarn anhielten, die Pläne der Stadt auch als Chance zu sehen. «Sie fanden, eine Asylunterkunft könne auch eine Bereicherung für ein Quartier sein.» Das sei auch die Meinung der Stadt. Ihr schwebt vor, dass im Gemeinschaftsbau dereinst ein Café von Asylsuchenden betrieben werden könnte.