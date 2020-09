Auch ein Biergarten ist geplant: Das Limmatfeld erhält 2021 einen neuen Treffpunkt

An der Grünaustrasse 17 im Dietiker Limmatfeld zieht voraussichtlich wieder ein Gastronomiebetrieb ein. Zurzeit steht das efeubewachsene Haus noch leer. Wie die «Limmattaler Zeitung» nun erfahren hat, soll nächstes Jahr hier ein Bar- und Lounge-Konzept entstehen. Geplant sind ausgewählte an Spirituosen, Weine und Bierkreationen sowie eine Smoking-Lounge. Einige kulinarische Kleinigkeiten sollen das Angebot ergänzen. Im Sommer wartet voraussichtlich ein Biergarten auf die Gäste. Falls alles rund läuft, wird das neue Lokal im Frühling eröffnet.

Der Übergang gestaltete sich für Laura Witschi nicht schwierig, auch wenn er ihr emotional schwerfiel. «Ich habe mich sehr darauf gefreut, in Unterengstringen zu eröffnen. Andererseits hatten wir in Dietikon eine tolle Zeit und die ganze Umgebung ist mir ans Herz gewachsen», sagt sie. Doch auch mit dem Lokal in Unterengstringen ist sie stark verbunden. «Ich bin ja in dem Haus aufgewachsen, in dem ‹Witschi’s› war», sagt sie. Der Abschied von Dietikon bedeutete gleichzeitig eine Heimkehr nach Unterengstringen. Sie freue sich, dass sie nun in Unterengstringen Stammgäste von «Anna’s Lounge 17» und vom vormaligen «Witschi’s» begrüssen darf. «Und es kommen auch neue Gäste», sagt Witschi.