Auch dank intensiver Gespräche: Traglufthalle darf gebaut werden – die Winterpause am Chriesihoger entfällt

«In den letzten Jahren haben wir viel ins Padel investiert. Jetzt wollen wir beim Tennis wieder Vorwärtsmachen», sagt Alain Cornuz, Präsident des Tennis- und Padelclub Unterengstringen (TPUE). Ab Mitte August wird im Club am Chriesihoger eine Traglufthalle errichtet, die über die beiden vorderen Plätze beim Restaurant gespannt wird. Wenn die Freiluftsaison im Herbst zu Ende geht, soll die Halle parat sein, damit der Tennisbetrieb nahtlos weiterlaufen kann. Künftig soll sie jeweils von Anfang Oktober bis in den April Wintertennis in Unterengstringen ermöglichen.

Das gesamte Projekt kostet etwa eine halbe Million Franken. Rund 60 Prozent der Kosten sind vorgesehen für den Ballon und die dafür nötigen Umgebungsarbeiten. Mit dem restlichen Geld werden die beiden Courts erneuert und zu Allwetter-Plätzen umgebaut. Weil der Club mittlerweile 39 Jahre alt ist und die Plätze nie komplett neu gemacht wurden, sei die Zeit reif gewesen, sagt Cornuz. Die Allwetter-Plätze sollen optisch und vom Spielgefühl her nah an Sandcourts herankommen. Sie sind jedoch weniger regenanfällig, trocknen viel schneller und bleiben über die ganze Saison konstanter als Sandplätze.